На встречу общественников в администрацию города позвали только заинтересованных с одной стороны (ВИДЕО)

Мэрия Владивостока провела обсуждение по детскому саду на Тихвинской "среди своих". Фото: Фото с сайта администрации Владивостока

С жителями Владивостока, заинтересованными в строительстве детского сада на Тихвинской, 3, встретился и. о. руководителя города Олег Гуменюк и специалисты мэрии, сообщает ИА PrimaMedia. Обсуждение комплексного благоустройства территории в этом районе прошло в администрации краевой столицы в пятницу, 15 февраля. Информация об итогах встречи опубликована на официальном сайте мэрии. Как ранее сообщало информационное агентство, объект вызвал общественный резонанс, часть людей выступает против строительства, однако их на этой встрече не было. Прозвучали доводы только "за".

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что общественные обсуждения проекта строительства учреждения на 120 мест в лесном массиве в районе улицы Тихвинской, 3, вызвали протест местных жителей. Большинство из 230— ти пришедших на встречу с властями, высказались, что на территории необходимо оставить лес, и детский сад тут не нужен.

На заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов 5 февраля было принято решение о создании рабочей группы, которая будет обсуждать необходимость строительства детского сада, вокруг которого разгорелись жаркие споры. Тогда, как сообщали противники строительства, их вступить в группу не приглашали.

На встрече, которая прошла в администрации Владивостока в пятницу, 15 февраля, спорная ситуация вокруг садика резко изменилась в противоположную сторону. Теперь, исходя из сообщения, опубликованного на сайте мэрии и видео, распространенного в социальных аккаунтах администрации, все аргументы "за" строительство. В обсуждении приняло участие более 200-от граждан. В то время как уже на следующий день, в субботу, на одном из митингов против точечной застройки звучали слова в защиту зеленых насаждений на Тихвинской. Как сообщают противники строительства детского сада и местные СМИ, их на встречу в мэрию не пригласили, информация о ней нигде не была размещена. Обсуждение прошло "узким" кругом лиц.