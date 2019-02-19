Российские ракеты С-400 для Китая на 3 миллиарда долларов уничтожил шторм

Теперь Россия приступила к изготовлению новых ракет для иностранного заказчика

Китайским заказчикам придется ждать поставку российских управляемых ракет С-400 еще дольше. Оборудование на 3 миллиарда долларов испортил шторм во время транспортировки.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, контракт между Россией и Китаем о поставке С-400 был подписан давно, и техника уже направлялась к заказчику. Но по пути возник форс-мажор.

Судно с шестью дивизионами управляемых ракет вышло из Ленинградской области и, достигнув пролива Ла-Манш, попало в жуткий шторм, пишет РБК.

Из-за сильной качки и ветра крепления, которые удерживали оборудование, не выдержали. Часть техники оказалась поврежденной.

Известно, что в России приступили к изготовлению новых ракет С-400, способных поражать аэродинамические цели на высотах до 27 километров. Их иностранный заказчик теперь получит позже ранее оговоренного срока.

Карина Красилова