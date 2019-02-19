Долг Владивостока в 4,37 млрд рублей уменьшают путем замены кредитов

Замена одного коммерческого кредита на некоммерческий уже позволила городу сэкономить 146 млн рублей
Общество 13:15

Мэрия Владивостока сейчас ведет планомерную работу по погашению долга города в 4,37 млрд рублей, в частности переводит коммерческие кредиты в некоммерческие. Об этом на встрече с журналистами заявил исполняющий обязанности мэра приморской столицы Олег Гуменюк, сообщает ИА PrimaMedia.

"В первую очередь мы сейчас будем замещать кредиты, которые у нас были коммерческие некоммерческими. Мы уже заместили буквально две недели назад один кредит коммерческий на некомерческий. Он был 9.27%,а мы его заместили на 7%. Этим мы сэкономили на год 146 млн рублей", — заявил Гуменюк.

Напомним, что Олег Гуменюк назначен был назначен и. о. мэра Владивостока 22 декабря 2018 года, заместив ушедшего в отпуск Сергея Шерстюка.

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