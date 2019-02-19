Школьник из Приморья спас младшеклассницу с оторвавшейся льдины

Родственники девочки собираются написать письмо в районную администрацию с просьбой наградить девятиклассника
Общество 14:50
Спаситель девочки. Фото: скриншот с видео

Школьник из Приморья спас младшеклассницу, которая оказалась на оторвавшейся льдине. Преподаватели местной школы и родственники девочки собираются написать письмо в районную администрацию с просьбой наградить девятиклассника, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "ОТВ".

Инцидент произошел в поселке Светлая в Тернейском районе Приморья. Девятиклассник услышал крики ребенка гуляя по берегу. Чтобы помочь девочке, девятиклассник зашел в ледяную воду.

"Мы пошли гулять на лед. Мы играли, ловили лед, но потом за Варей пришла сестра, а мы с Лерой дальше играли. Потом мы зашли по маленьким льдинкам на льдину, которая дальше, она большая. А потом прошел корабль, и я не успела сбежать назад. Меня спас мальчик из девятого класса, его зовут Дима", — цитирует СМИ второклассницу Анну Коврыгину.

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