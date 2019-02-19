Приморские кикбоксеры показали хорошие результаты на соревнованиях в Якутске

Чемпионат и первенство ДФО стали отборочными на всероссийские соревнования

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1 памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова прошли 14-17 февраля в Якутске. Данные соревнования являлись отборочными на Чемпионат и первенство России в дисциплине К-1, которые пройдут весной, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Успешно выступили Кирилл Второв, Станислав Петров, Шамиль Вагабов, которые заняли первые места. Михаил Ковылин получил серебряную медаль. Федерация кикбоксинга также выразила благодарность тренерам спортсменов: педагогам дополнительного образования ЦРТДЮ Андрею Подоплелову, Владимиру Кофанову и Андрею Регер.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине К-1. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края 1 / 4

Михаил Ковылин в финале уступил кикбоксёру с Якутска Вадиму Колтовскому и был отмечен специальным призом за "Волю к победе". Кирилл Второв был признан лучшим среди спортсменов первенства в возрастной группе 2002-2003 г.р.

Президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин поздравляет спортсменов с отличными результатами на чемпионате, отмечает хорошую работу тренеров-наставников и благодарит за хорошую работу.