В Приморье нет денег на ремонт аварийных мостов - депутаты

По словам главы комитета Заксобрания края, трагедия, которая случилась в Осиновке, может повториться в любой момент

Члены комитета по экономической политике и собственности Заксобрания Приморья пришли к выводу, что в Приморье нет средств для того, чтобы оперативно решить катастрофическую ситуацию с ремонтом и реконструкцией мостовых переходов, поэтому трагедия, которая случилась в Осиновке может повториться в любой момент, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как рассказал и. о директора дорожного департамента краевой администрации Алексей Игнатенко, исполняющий обязанности всего на территории края находятся 1611 мостов, из них 717, то есть почти половина, – в неудовлетворительном состоянии. 374 сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги; 610 сооружений — недостаточную грузоподъемность; 360 — низкий уровень безопасности движения и 434 сооружения — износ, близкий к предельному. Свыше 70% мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (до 1985 года) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн, что не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

При этом только 128 аварийных объектов имеют шансы получить новую жизнь в ближайшие годы. Соответствующий перечень подготовлен департаментом дорожного хозяйства и направлен на согласование в Росавтодор и Минтранс, но это еще не означает, что средства будут выделены.

"На сегодняшний день содержание мостовых сооружений обходится краю в 400 млн рублей ежегодно – это крайне мало, недофинансирование работ по содержанию мостов и дорог в целом составляет 68%. За такие деньги очень трудно даже то, что у нас есть, поддерживать в удовлетворительном состоянии", — рассказал Алексей Игнатенко.

"То есть, если перевести эту информацию на обывательский язык, можно надеяться лишь на чудо, что завтра не рухнет очередной мост, и трагедия, которая случилась в Осиновке, не повторится. Фактически ресурсы для оперативного решения ситуации в крае отсутствуют", — констатировал глава комитета Сергей Ищенко.

Оперативно решить проблему можно только с помощью одной из целевых федеральных программ и таких приоритетных федеральных проектов, как "Безопасные и качественные дороги", заключили участники заседания. В возможностях краевого бюджета – выделить средства на подготовку проектно-сметной документации самых проблемных объектов, чтобы в дальнейшем направить список в Минтранс и Росавтодор.

По итогам дискуссии было принято решение предложить департаменту дорожного хозяйства и профильному вице-губернатору создать рабочую группу, "которая оценила бы ситуацию и разработала программу выхода из этого кризиса".

"Катастрофа может перерасти в трагедию, и в решении этой проблемы должны быть задействованы все органы власти", — подчеркнул Сергей Ищенко.