Центр Владивостока перекроют 1 мая на время первомайской демонстрации

Ограничения будут действовать восемь часов, с 07.00 до 15.00 (КАРТА)

Демонстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Движение и парковку ограничат на центральных улицах Владивостока 1 мая в связи с проведением первомайской демонстрации. Ограничения будут действовать восемь часов, с 07.00 до 15.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на постановление мэрии.

Объезд будет организован по улицам Алеутская, Семеновская, Суханова, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, всего в праздничном шествии примут участие почти 20 тысяч человек. 1 мая по историческому центру Владивостока пройдут трудовые коллективы со всего Приморья.

Первомайская демонстрация к центральной площади стартует в 11.00. Шествие составит более 20 колонн с сотнями организаций Приморья.

После этого, в 12.00, на площади Борцов за власть Советов начнется работа локальных интерактивных зон и праздничная концертная программа. Присоединиться к мероприятиям на центральной площади смогут все желающие.

"В течение нескольких часов жители и гости города смогут насладиться песнями, танцами и другими творческими номерами в исполнении приморских артистов", – отметили организаторы.