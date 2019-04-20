Названа новая польза от собаки в доме

Открытие сделали ученые из Ливерпульского университета
Общество 03:50
Собака. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Названа новая польза от собаки в доме. Открытие сделали ученые из Ливерпульского университета.

Исследователи установили, что люди, которые держат дома собак, в четыре раза чаще ведут активный образ жизни и двигаются не меньше нормы, чем те, у кого нет дома собак. Чтобы сделать это открытие, ученые изучили уровень физической активности 646 взрослых и 46 детей, живущих в Западном Чешире (Англия).

Из них у 191 человека были собаки. Выяснилось, что 64% владельцев собак гуляли не меньше 2,5 часа в неделю. Это превышает среднюю продолжительность прогулок у тех, кто не держит домашних питомцев.

Также установлено, что выгул собак не вытеснял другие формы физический упражнений, а дополнял их. По мнению ученых, эти данные свидетельствуют о том, что домашние животные способствуют активному образу жизни.

Врачи советуют заниматься физическими упражнениями не меньше 2,5 часа в неделю. Однако этому совету следуют только 66% мужчин и 58% женщин в Великобритании и менее 50% взрослых в США. По России такие данные отсутствуют.

Герман Штакеншнейдер.

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