Играют роль марка и цвет машины, установили эксперты

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Стало известно, водители на каких авто чаще нарушают ПДД. Играют роль марка и цвет машины, установили эксперты.

Наиболее недисциплинированными водителями являются владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ. В свою очередь реже всего нарушают правила дорожного движения хозяева Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Эти любопытные тенденции выявил столичный центр организации дорожного движения. В организации изучили марки автомобилей, у которых не было штрафов за полгода.

Также исследовали машины с максимальным количеством штрафов. В ЦОДД отметили, что среди машин, владельцам которых за полгода не было выписано ни одного штрафа, превалируют Chevrolet, ГАЗ, Volkswagen.

Кроме того, аналитики ведомства установили корреляцию между цветом машины и частотой нарушения правил дорожного движения водителем, управляющим этим авто. В перечне автовладельцев с наибольшим количеством штрафов оказалось больше всего черных машин.

Это подтверждает и мировая статистика. По мнению зарубежных исследователей, самыми аварийно опасными являются именно черные автомашины.

Герман Штакеншнейдер