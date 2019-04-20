Всем на уборку: во Владивостоке стартовал масштабный субботник

На уборку вышли журналисты, депутаты, сотрудники организаций и неравнодушные жители города

Журналисты на Медиасубботнике. Фото: ИА PrimaMedia

Общегородской субботник (0+) официально стартовал в субботу, в 10 утра, но многие жители начали приводить в порядок придомовые территории еще вчера. Во Владивостоке убирают старую листву и траву, собирают мусор с газонов, красят скамейки, бордюры и цветочные клумбы, рассказывает ИА PrimaMedia.

В субботнике принял участие и мэр города Олег Гуменюк, он помыл один из вагончиков владивостокского фуникулера. Сотрудники администрация края сегодня проводят уборку в парке Минного городка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с коллегами принял участие в уборке сквера на Постышева, 7а.

В общегородской уборке поучаствовали и депутаты Владивостока, традиционно они очистили депутатскую аллею в районе Второй речки. А вот депутаты законодательного собрания Приморского края, в том числе и председатель Александр Ролик, занялись уборкой в школе-интернате на Садгороде, остальные депутаты присоединятся к генеральной уборке к неравнодушным горожанам на своих округах.

К масштабному субботнику присоединились и журналисты ИА PrimaMedia, они участвуют в Медиасубботнике-2019, организованным Приморским отделением Союза журналистов России. Журналисты и представители пресс-служб присоединиться к ежегодной экологической акции, они приводят в порядок местность вокруг притока реки Соленой, которую облюбовали утки-мандаринки (0+).

Генеральную уборку проводят и транспортные предприятия Владивостока. Сотрудники наводят порядок на своих территориях, моют автобусы, трамваи, троллейбусы и вагончики фуникулёра.

Отметим, что в большой уборке принимают участие сотрудники различных предприятий, дорожных и коммунальных служб, ТСЖ и управляющих компаний, школ и детских садов, транспортных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, СМИ, администраций города и края, депутаты различных уровней, а также тысячи жителей Владивостока.