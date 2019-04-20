Олег Кожемяко вместе с жителями Владивостока принял участие в общегородском субботнике

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Олег Кожемяко вместе с жителями Владивостока принял участие в общегородском субботнике

Общегородской субботник (0+) официально стартовал в субботу, в 10 утра, но многие жители начали приводить в порядок придомовые территории еще вчера. Во Владивостоке убирают старую листву и траву, собирают мусор с газонов, красят скамейки, бордюры и цветочные клумбы, рассказывает ИА PrimaMedia.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с коллегами принял участие в уборке в сквере на улице Постышева, 7а. Сотрудники администрация края сегодня проводят уборку в парке Минного городка.

Местные жители с большим энтузиазмом восприняли идею благоустроить придомовой сквер – совсем недавно они его "спасли" от застройки. Сейчас здесь установлены лавочки и урны, благоустроена вся территория. Вместе с приморцами Олег Кожемяко высадил здесь 100 кустов багульника, а также пихты и сирень, помог в уборке сквера. Теперь жители называют это место "Нескучный сад", говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в большой уборке принимают участие сотрудники различных предприятий, дорожных и коммунальных служб, ТСЖ и управляющих компаний, школ и детских садов, транспортных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, СМИ, администраций города и края, депутаты различных уровней, а также тысячи жителей Владивостока.

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