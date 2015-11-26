«Что-то про Мстителей» расскажут приморские гики уже сегодня

Научно-популярные лекции приурочены к выходу фильма «Мстители. Финал»

Гикторий "Что-то про Мстителей". Фото: Предоставлена организаторами

Гикторий "Что-то про Мстителей" (12+) — научно-популярные лекции, приуроченные к выходу фильма "Мстители. Финал" (16+), пройдет уже сегодня, 20 апреля, в 19:30 в магазине комиксов "Убежище 14".В рамках мероприятия 4 лектора выступят с материалом о своей теме, касающейся выхода фильма "Мстители. Финал". Все лекции короткие, по 20-25 минут на одного выступающего, сообщает ИА PrimaMedia.

Гикторий – это проект, который проводит гик-мероприятия, гик-лекции с научно-популярной составляющей, всегда открытые для всех желающих.

Темы лекций будут касаться комикс-команд, которые не попали на широкие экраны, интересных фактах о команде Мстителей. Также пройдет лекция о финансовом успехе киновселенной Марвел и научно-популярная лекция о взгляде ученых на поступок главного кино-злодея фильма Мстители – Таноса: о проблеме перенаселения, распределения ресурсов и путях решения этого вопроса со стороны научного сообщества.

Лекторами выступят участники проекта "Гикторий", подготовившие материал на основе комиксов, научных трудов, открытой финансовой аналитики и своего чувства юмора.

После всех выступлений любой желающий слушатель может выйти к "Открытому микрофону" и задать лекторам свои вопросы или выступить со своими заготовками, замечаниями и интересными фактами.

Самые лучшие выступления "Открытого микрофона" по традиции получат призы от организаторов.

Место проведения: г. Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 10а – Магазин комиксов "Убежище 14". Вход свободный