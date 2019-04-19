Круизная инстаподборка: лайнер Costa NeoRomantica глазами жителей Владивостока

ИА PrimaMedia выбрало лучшие фото крупного лайнера в порту из инстаграмов жителей Приморья

Круизный лайнер Costa NeoRomantica 20 апреля в 5.45 пришвартовался в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. На борту судна находилось около 1,3 тысячи пассажиров, а также около 400 членов экипажа. Владивосток стал четвертым и предпоследним пунктом 6-ти дневного маршрута, стартовавшего 16 апреля из Пусана. Лайнер Costa NeoRomantica хорошо знаком приморцам, первый раз он зашел во Владивосток в 2017 году, а в 2018 принимал на своем борту участников ВЭФ как плавучий отель. На этот раз редакция ИА PrimaMedia сделала подборку лайнера из инстаграма жителей Приморья. Каким видят Costa NeoRomantica видят в дальневосточной столице, читайте далее.

Кто-то встречал лайнер еще до появления первых лучей

А некоторым посчастливилось застать лайнер уже на рассвете

Кто-то удивлялся масштабам белоснежного лайнера

А кто-то загадал побывать в круизе

Горожанам полюбился ракурс со сверкающими на солнце золотыми куполами

Нашему коллеге удалось запечатлеть любимый многими ракурс (листайте до третьего снимка)

В 15.00 белоснежный лайнер попрощался с Владивостоком гудком, но совсем скоро он вернется в дальневосточную столицу вновь

22 апреля у владивостокского причала впервые в истории окажутся сразу два круизных лайнера: Costa NeoRomantica и Westerdam. Первым прибудет голландский Westerdam, в 6.00 утра, этот лайнер посетит Приморский край впервые. Круизное судно Costa NeoRomantica прибудет во Владивосток после обеда, в 15.30.