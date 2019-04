Голландский лайнер Westerdam впервые зайдет в порт Владивостока 22 апреля

Туристы из Америки и Австралии пробудут в столице Дальнего Востока с 5:30 до 20:00

Лайнер Westerdam. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

22 апреля в 5:30 утра к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартуется "голландец" Westerdam. На борту лайнера будет две тысячи туристов, преимущественно из Соединенных Штатов и Австралии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Westerdam путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибудет из японского порта Канадзава. На лайнере – 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений: от теннисных кортов и бассейнов до целой "улицы" с магазинами и бутиками. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер зайдет в бухту Золотой Рог на рассвете 22 апреля в 5.00, а в 7.30 начнется торжественная welcome-церемония. По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана.

Спустившись на берег, пассажиры отправятся на экскурсии и осмотрят основные достопримечательности Владивостока. Особенностью программы станет и посещение храмов и соборов. В 20.00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом его захода станет японский порт Отару.

Напомним, в этом году в Приморье ожидается насыщенный круизный сезон – порт Владивосток посетят 15 пассажирских лайнеров. Среди них – уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream иDiamond Princess. Помимо лайнера Westerdam, впервые край посетят еще один "голландец" Maasdam, а также морскиегиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.