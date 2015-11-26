Помогать легко: компания "Владхлеб" стала партнером донорской акции

Добровольцы, сдавшие кровь, вошли в национальную базу доноров костного мозга Руссфонда
Общество 09:38
Сладкие комплименты от компании "Владхлеб". Фото: Антон Пастухов специально для ИА PrimaMedia

Компания "Владхлеб" стала партнером акции по сдачи крови на типирование. С 20 апреля у жителей Владивостока есть возможность пополнить национальную базу доноров костного мозга и за это получить сладкий комплимент. Благотворительный фонд "Сохрани жизнь" совместно с Русфондом и лабораторией "Инвитро" запускает акцию для будущих доноров костного мозга "Спаси жизнь — стань донором костного мозга", сообщает ИА PrimaMedia.

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По статистике, ежегодно у 25–28 тысяч Россиян диагностируют онкогематологические заболевания. Многих может спасти только трансплантация костного мозга. Врачи говорят, что шанс встретить своего генетического близнеца равен 1 к 10 тысячам, поэтому, чем больше доноров, тем больше шансов найти близнеца.

Стать потенциальным донором могут люди от 18 до 45 лет, которые весят более 50 кг и не имеют серьезных заболеваний. Типирование крови – это несложная процедура, всего за 3 минуты у донора берут из вены одну пробирку крови. Образец крови человека, желающего стать донором гемопоэтических стволовых клеток, исследуют в специализированной лаборатории. При поражении костного мозга зачастую единственным фактором для сохранения жизни является его пересадка. Для этого необходим донор, максимально совпадающий с характеристиками реципиента. Причем, речь идет не о группе крове, а о тканевой совместимости. Найти подходящего по фенотипу человека среди представителей других национальностей крайне сложно: по данным гематологов, подобрать донора в международной базе данных не получается для половины пациентов.

После того, как доброволец сдаст кровь, специалисты определяют уникальный состав генов потенциального донора и заносят информацию в базу данных регистра. Возможно однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга, тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

Каждому добровольцу, который пришел в первый день акции, компания "Владхлеб" подарила сладкий комплимент.

Акция по сдачи крови на типирование продлится до 4 мая, любой желающий может сдать кровь в лабораториях "Инвитро", расположенных по адресам:

Партизанский пр-т 40, Уборевича 10 б, Нейбута 85, Русская 82 и Калинина 295. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

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