К каким уловкам прибегают россияне, чтобы сэкономить на покупке жилья

Один из распространенных примеров — покупка квартиры на стадии котлована

Договор. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Падающие уже не первый год доходы россиян, заставляют их прибегать к различным экономическим хитростям. В первую очередь, это касается покупки жилья. В этом вопросе готовы помочь и эксперты, которые составили свой список приемов.

Семь способов экономной покупки жилья раскрыла руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель. В первую очередь, она советует, не бросаться на кажущиеся выгодными предложения, а вникнуть в нюансы, пишет "РГ".

Один из способов, пожалуй, самый популярный, покупка жилья при помощи материнского капитала. Сумма помощи матерям составляет 453 026 рублей при рождении второго и каждого последующего ребенка в семье. Так, при покупке жилья за 5 млн рублей можно сэкономить почти 10%.

Льготная ипотека — еще один способ сэкономить. Правда, решение принимают региональные власти, но в некоторых субъектах можно получить компенсацию за первый взнос или взять кредит с пониженной ставкой.

Следующий метод — получение налогового вычета. Вычет начислят только тем, кто получает зарплату с налогообложением в 13%.

Четвертый способ не столь популярен, так как требует быстрой реакции и постоянного контроля рынка. Эксперт предлагает поучаствовать в легальных аукционах недвижимости, но на руках необходимо иметь большую сумму денег, чтобы уплатить деньги сразу.

Купить квартиру за 5 млн рублей, а продать за 8 млн рублей. Такой "финт" возможен, если покупать жилье на стадии котлована, а после перепродать готовую квартиру.

Попробовать поторговаться с застройщиками, могут уступить. Однако в этом случае стоит проверить квартиру на неочевидные минусы. Можно устроить аукцион среди продавцов недвижимости, объявить желаемую цену, собрать предложения и выбрать лучший.

Вероника Преображенская