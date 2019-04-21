Губернатор Приморья вручил награды победителям краевого этапа конкурса «Учитель года»

В тройку призеров вошли учителя из Чугуевки, Яковлевки и Владивостока

Призеры конкурса "Учитель года" и губернатор Примрья. Фото: ИА PrimaMedia

Региональный этап ежегодного конкурса "Учитель года" завершился в Приморском крае в пятницу, 19 апреля. По итогам финала определился победитель, который представит край на всероссийском конкурсе: это преподаватель химии и биологии чугуевской школы имени Фадеева Евгения Михаревич, сообщает ИА PrimaMedia.

Второе место занял учитель истории и физической культуры школы села Яковлевка Александр Зубков, третье — учитель английского языка центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков Владивостока Ольга Фролова.

Церемония награждения проходила в Приморском краевом институте развития образования. Финалистов и победителей конкурса поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава края отметил, что конкурс повышает престиж профессии и делает их работу более разнообразной, а также рассказал о мерах государственной поддержки, которые направлены на закрепление молодых кадров в школах Приморья.

— Принимая новые законы, которые стимулируют приход новых учителей в отрасль, мы помним и про наставников – им установлена доплата за обучение молодых педагогов. Около 180 опытных учителей уже имеют дополнительно до 5 тысяч рублей", – добавил Олег Кожемяко.

Финал "Учителя года" проходил во Владивостоке в течение целой недели. 14 педагогов из восьми муниципальных образований края проводили открытые уроки, мастер-классы, участвовали в дискуссии на тему образования. В итоге победителям с воодушевлением аплодировал весь зал – за минувшую неделю учителя хорошо узнали друг друга и прониклись уважением и симпатией к талантливым коллегам.

Благодарности главы региона получили все 14 финалистов конкурса.