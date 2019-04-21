В России хотят увеличить цены на газ для населения

Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе
Экономика 21 апреля, 22:55
Газ. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В России предложили увеличить цены на газ для населения. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В ведомстве считают целесообразным поднять стоимость газа для бытовых потребителей на 1,4% с 1 июля 2019 года. Пока речь идет об оптовых ценах, однако оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом ФАС, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению, — уточнили в ведомстве.

Проектом приказа также предполагается рост цен на газ, продаваемый промышленным потребителям. Значит, рост стоимости газа может повлиять на цену товаров, выпускаемых этими предприятиями, считают эксперты.

Напомним, что в июле 2017 года оптовые цены на газ в России увеличились на 3,9%. Соответствующее подорожание газа в июле 2018 года составило 3,4%.

Никифор Зуев

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