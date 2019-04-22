Прекрасный голландец: лайнер Westerdam впервые зашел в порт Владивостока

22 апреля в 5:30 утра к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартовался "голландец" Westerdam. На борту лайнера две тысячи туристов, преимущественно из Соединенных Штатов и Австралии. Фотограф ИА PrimaMedia встретил лайнер в лучах рассвета и показывает его нам.

Westerdam путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибыл из японского порта Канадзава. На лайнере – 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений: от теннисных кортов и бассейнов до целой "улицы" с магазинами и бутиками. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.





22.04.2019