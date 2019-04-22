Галушка предлагает Центробанку механизм оздоровления экономики

Формат проектного финансирования обеспечит "целевую эмиссию" при минимальной инфляции

Счета эскроу могут найти применение не только в строительстве. Александр Галушка, бывший министр по развитию Дальнего Востока, и его экс-заместитель Артур Ниязметов, недавно назначенный заместителем полпреда президента в ЦФО, предложили государству увеличить эмиссию денег, иными словами – "включить печатный станок" под реализацию конкретных инвестпроектов, сообщает ИА PrimaMedia. По мнению авторов инициативы, новый инструмент с использованием счетов эскроу обеспечит инвесторам доступ к длинным деньгам, а российской экономике — оздоровление с минимальной инфляцией.

Соответствующие предложения Галушка и Ниязметов изложили в журнале “Финансы” и апрельском выпуске журнала “Эксперт”, в статье "Использование счетов эскроу и целевой проектной эмиссии как неинфляционный способ финансирования инвестиционных проектов".

Предложенная схема состоит из нескольких этапов. Сначала приоритетные специнвестпроекты отбираются на конкурсной основе в рамках национальных проектов и госпрограмм. Авторы статьи также не исключают, что эту функцию можно доверить коммерческим банкам.

После того, как будут проведены госэкспертиза и — при необходимости — ценовой и технологический аудит специнвестпроекта, заключается контракт между инвестором, коммерческим банком и уполномоченным госорганом.

А далее Банк России "включает печатный станок", чтобы необходимые средства были перечислены на счет эскроу в коммерческом банке. Из них же коммерческий банк от своего имени должен кредитовать заемщика в рамках реализации важного инвестпроекта. Поскольку расходы кредитной организации на привлечение "проектных" ресурсов по факту отсутствуют, процентная ставка включает в себя только премию за риск. Это означает, что заемщик может рассчитывать на беспрецедентно низкую ставку порядка 3% годовых.

Если бизнес-план достигает своей цели, и в соответствии с условиями, прописанными в трехстороннем договоре, рождается новое производство, Банк России гасит основной долг инвестора за счет средств на счете эскроу в размере созданной предприятием добавленной стоимости.

Если инвестор не выполнил свои обязательства, эмиссионные ресурсы изымаются Центробанком.

Как отмечают авторы статьи, проектное финансирование подразумевает, что использоваться эмиссионные средства будут только для реализации конкретных проектов, "и только на оплату фактически произведенных капитальных вложений".

Ранее Галушка отмечал, что в свете майских указов президента "включать печатный станок" все равно придется. А ряд экспертов заявляли, что к 2024 году реальную денежную массу будет необходимо увеличить в девять раз.

Инструмент проектного финансирования с использованием эскроу-счетов обеспечит "целевую эмиссию" с эффектом оздоровления российской экономики при минимальной инфляции, считает Ниязметов.

Предложенный новый инструмент уже получил одобрительные отзывы. Так, Анатолий Аксаков, депутат Госдумы, председатель комитета по финансовым рынкам, заявил, что "целевая проектная эмиссия с использованием счетов эскроу — новаторское, действенное решение задачи формирования длинных и дешевых денег в экономике".

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов предложил сделать Забайкалье пилотным регионом для внедрения "новаторского инструмента".

Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка, считает, что рефинансирование Банком России инвестиционных кредитов банков по низким ставкам могло бы стать мощным фактором инвестиционного подъема российской экономики".

По мнению Ильи Сёмина, Члена Общественной Палаты России, "идея Александра Галушки тянет на прорывную".

"Инструмент проектного финансирования в цивилизованных странах развит очень сильно, — комментирует Александр Латкин, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС. — Если в Приморье, когда инвестор обращается за кредитом, его позиции заведомо невыгодны, за границей банк принимает решение о целесообразности кредитования на основании целого ряда методик – оценивает бизнес-план, экономическую эффективность конкретного проекта, прогнозирует денежные потоки на много лет вперед, чтобы не получилось, как с "Хаяттами", и предоставляет денежные средства, чтобы потом получить их обратно в виде отчислений от прибыли, то есть, по сути, становится полноценным партнером инвестора".

Отметим, по всем оценкам, проблемы с "длинным рублем" на Дальнем Востоке являются одним из основных факторов, мешающих региону поднять свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Вместе с тем, как и в случае со счетами эскроу в строительной сфере, приморские эксперты отмечают, что главными бенефициарами предложенных изменений будут банки.