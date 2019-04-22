В ДТП с КамАЗом во Владивостоке пострадали четыре человека

Авария произошла ночью на одной из центральных улиц города
Происшествия 14:14
ДТП. Фото: ГИБДД

Четыре человека пострадали в ночном ДТП с участием уборочного грузового КамАЗа и Toyota Prius на Океанском проспекте во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Виновником аварии стала 22-летняя девушка за рулем Toyota Prius. Двигаясь со стороны улицы Алеутской в направлении Уборевича, при выезде на перекресток неравнозначных дорог, девушка не предоставила преимущества в движении грузовику КаМАЗ, двигавшемуся по главной дороге в направлении улицы Октябрьская. В результате произошло столкновение. За рулем грузового автомобиля находился 45-летний житель города Артема.

ДТП

ДТП. Фото: ГИБДД

В автоаварии пострадала водитель Toyota Prius. Врачи диагностировали жительнице Владивостока сотрясение головного мозга и госпитализировали в "Тысячекоечную" больницу города Владивостока. Также травмы получили пассажиры иномарки. 22-летнему молодому человеку диагностировали повреждение шейного отдела позвоночника, 21-летний пассажир получил перелом плечевой кости. Оба госпитализированы. Еще одна пассажирка – 20-летняя девушка направлена на амбулаторное лечение с ушибом кисти.

По результатам медицинского освидетельствования состояния опьянения у водителей транспортных средств не выявлено.

ДТП

ДТП. Фото: ГИБДД

В ходе проверки полицейские установили, что виновница ДТП уже три раза привлекалась к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. Один из наложенных штрафов нарушительница в добровольном порядке не оплатила, что послужило основанием для привлечения ее к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

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