Помимо этого горожане могут бесплатно пройти переобучение

Бывшим работникам "Дальневосточной птицы" и ОПХ "Дальневосточное" предлагают новую работу. Фото: Светлана Агафонова

Встречи с жителями Суражевки и Заводского провел глава Артемовского городского округа Александр Авдеев совместно с депутатом Законодательного собрания Приморья Игорем Чемерисом и председателем думы АГО Анатолием Баделем. Основная тема — трудоустройство артемовцев, оставшихся без работы в связи с банкротством предприятий "Дальневосточная птица" и ФГУП "Дальневосточное", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Во встречах приняла участие начальник отделения Приморского центра занятости населения в Артеме Татьяна Афанасьева. Она рассказала, что сегодня на рынке труда Артемовского городского округа зарегистрировано более 2,5 тысячи вакансий, в том числе почти 2 тысячи — по рабочим специальностям. Количество зарегистрированных безработных в АГО – 257 человек.



Бывшим работникам "Дальневосточной птицы" и ОПХ "Дальневосточное" предлагают новую работу. Фото: Светлана Агафонова

Стоит отметить, что артемовским центром занятости еще в конце прошлого года была организованна работа консультационного пункта по вопросам занятости, который осуществлял прием работников ФГУП "Дальневосточное" прямо на территории предприятия.

"За декабрь 2018 ожидалось обращение до 160 высвобожденных работников ФГУП "Дальневосточное". По итогу на начало апреля 2019 в центр занятости обратилось всего 87 человек, — рассказала Татьяна Афанасьева, — сегодня на предприятиях в селе Суражевка у нас зарегистрировано восемь вакансий таких, как грузчик, разнорабочий, воспитатель, помощник воспитателя".



Глава Артема Александр Авдеев и депутат ЗС ПК Игорь Чемерис. Фото: Светлана Агафонова

Что касается Заводского, в центре занятости состоят на учете 79 граждан, являющихся жителями ТУ Заводской, из них уволенные из "Дальневосточной птицы" 19 человек.

"В Заводском сегодня есть 57 вакансий, например, слесарь-ремонтник, дробильщик, машинист экскаватора, маркшейдер, мастер, заместитель главного бухгалтера, водитель, инженер и так далее", — рассказала начальник артемовского центра занятости. Помимо помощи в трудоустройстве центр занятости предлагает горожанам бесплатно пройти переобучение.

Кроме того, собравшихся жителей оповестили об имеющихся вакансиях в селе Кневичи, на предприятии ООО "Птицефабрика Уссурийская", которое осуществляет доставку своих сотрудников, проживающих в Суражевке и Заводском, транспортом предприятия.



Бывшим работникам "Дальневосточной птицы" и ОПХ "Дальневосточное" предлагают новую работу. Фото: Светлана Агафонова

Для жителей, оставшихся без работы, выступил и представитель ТД "ВИК", который рассказал об имеющихся у них в компании вакансиях и уровне заработной платы. ТД "ВИК" также осуществляет доставку сотрудников на работу транспортом предприятия.

Директор частной хлебопекарни специально пришла на встречу, чтобы также рассказать жителям о свободных вакансиях.

Глава АГО Александр Авдеев рассказал на встрече, что сегодня рассматривается возможность постройки новой ТЭЦ в Суражевке. "Если проект удастся реализовать, у жителей, помимо работы на стройке, появится еще 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест на ТЭЦ", — сказал он.



Глава города Артем Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова

В ходе встречи сельчане высказали свою обеспокоенность расписанием движения автобусов, на которых они могут добираться на работу в Артем. На что Александр Авдеев сказал, что если на маршруте будет хорошая наполняемость, то будет решаться вопрос об оптимизации расписания общественного транспорта и дополнительных автобусах.

"Администрация АГО и центр занятости готовы оказать вам любую посильную помощь в трудоустройстве на работу и переобучении, — подчеркнул глава Артема, — сложившаяся ситуация с банкротством двух крупных предприятий не остается без внимания. Мы будем еще проводить подобные встречи и держать вопрос с безработицей на контроле".