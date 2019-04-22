Владивосток впервые с начала 2000-х принял два круизных лайнера одновременно

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Владивосток впервые с начала 2000-х принял два круизных лайнера одновременно

Два круизных лайнера впервые с начала 2000-х одновременно зашли в порт Владивостока. Первый из них Westerdam пришвартовался у вокзала еще в 5.30 утра, а Сosta NeoRomantica только в 15.30, сообщает ИА PrimaMedia.

Круизный лайнер Westerdam имеет 11 пассажирских палуб и 960 кают на борту, в которых способен разместить до 2304 пассажиров. Особая "фишка" лайнера – коллекция произведений искусств, включающая изображения голландских кораблей, древние фигурки из Эквадора, сделанные более 5000 лет тому назад и современные работы Энди Уорхола и Сюзанны Холт.

Westerdam отойдет от причала Морского вокзала в 20:00 часов по местному времени, следующим пунктом его круизного маршрута станет японский порт Отару на соседнем с Приморским краем острове Хоккайдо. Сosta Neoromantica пробудет во Владивостоке до 23.59 и следом отправится к берегам Японии в Сакаиминато.

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