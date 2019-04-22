Объект Владивостокской крепости загорелся во Владивостоке

Густой черный дым вырывается из окон казармы (ВИДЕО)
Происшествия 17:30
Объект Владивостокской крепости загорелся во Владивостоке. Фото: Скриншот @dps_control

Объект Владивостокской крепости загорелся сегодня на горе Саперная во Владивостоке. Видеоролик, на котором из окон казармы валит черный густой дым, появился в соцсетях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик @dps.сontrol.

"Территория одного из укреплений форта Владивостокской крепости. Вчера силами многочисленных жителей, Фонда "Наш район", учащихся, спортсменов и предприятий города, проводился субботник. А сегодня вот такое...", — такая запись расположено под видео с горящей казармой.

Как видно на видеозаписи пожар произошел во временном укреплении №1 "Казарма горжевая с пороховым погребом". Владивостокская крепость является памятником военной истории и архитектуры федерального значения.

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