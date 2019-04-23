Олег Кожемяко озвучил жесткую позицию по поводу гастарбайтеров в агросекторе Приморья

Губернатор требует от инвесторов "обучать местных ребят"

На первом заседании краевого инвестиционного совета в новом составе 19 апреля его председатель, губернатор Олег Кожемяко озвучил жесткую позицию в отношении привлечения иностранной рабочей силы к сельхозработам в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. Губернатор выступил против китайских механизаторов на рисовых полях и потребовал от инвесторов "обучать местных ребят".

Болезненный вопрос квотирования рабсилы из-за рубежа поднял присутствовавший на заседании руководитель компании "ЛегендАгро Приморье" Дмитрий Савенков. Как рассказал участник дискуссии, сегодня межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории края решает вопрос о распределении трудовых квот. Савенков сообщил, что на предприятии "ЛегендАгро Приморье" заняты уже 32 человека российского персонала, но есть необходимость привлечь еще 19 человек, а для этого требуется увеличить соответствующую квоту на иностранных рабочих.

По словам агрария, проект, который он представляет, включает в себя три направления: в основном экспортоориентированное растениеводство, под которое в настоящий момент в Приморье арендованы 3,4 тысячи га земли. Объем инвестиций по этому направлению составил уже 300 млн рублей. Для обеспечения экспортных поставок будет также создана транспортно-логистическая компания с собственным автомобильным транспортом, железнодорожным подвижным составом и в перспективе – возможностью осуществлять стивидорные работы по зерновым культурам. Третье направление – глубокая переработка сои. Акционерами компании являются три большие китайские группы.

Обрисовав масштаб проекта, участник дискуссии заявил, что в этом сезоне в рамках реализации растениеводческого направления "Легендагро Приморье" планирует засеять рисом 1 тысячу га. Техника закуплена, посевной материал приобретен местный, дело – за рабочими руками.

— Мы планируем задействовать в посевной шесть экипажей по два человека – шесть человек русских и шесть китайцев. Смена – по 12 часов на тракторе. Работы будут вестись днем и ночью, — рассказал Савенков,

На вопрос губернатора о том, почему без присутствия китайцев не обойтись, он ответил, что в Китае есть аграрные технологии, которые позволяют проводить полевые работы с максимальным эффектом. Поскольку инвестор ставит своей задачей "поднять урожай по рису", без механизаторов из КНР не обойтись. Кроме того, в Приморье нет столько рабочих рук.

— На сегодняшний день нами наняты двадцать российских механизаторов. Ищем еще. И в Хорольском районе просто не можем найти, — сетовал аграрий.

— И что вы предлагаете? Заменить их китайскими? – спросил председатель совета.

— Нет, мы предлагаем на время заменить их китайскими, — ответил Савенков.

На это губернатор объявил, что квоты будут выданы только на технологов, агрономов и биохимиков, а работе механизаторов предложил "обучать местных ребят".

— У нас есть компания "Русское поле", которая проводит обучение и предоставляет технику в лизинг, — подчеркнул Кожемяко. — Что касается технологий и агрономов, мы пойдем вам навстречу, потому что рисоводческую отрасль в Приморье в этом плане надо восстанавливать. Что касается механизаторов и других сельхозрабочих, я ко всем обращаюсь. И к главам муниципальных образований. Забудьте это, оставьте в прошлом. Можете даже по этому поводу и не обращаться.

— Олег Николаевич, сорвем посевную, — возразил Савенков.

— Значит, в следующий раз посеете столько, сколько нужно. Значит, еще просто не готовы к этому, — отрезал Кожемяко.

Глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц, принимавший участие в заседании, согласился, что российские работники ушли из рисоводческой отрасли, но акцентировал внимание на том, что "коллега говорит немного неправильно". Потому что в первую очередь для таких сельхозработ нужны поливальщики. Привлечение иностранных поливальщиков оправданно, считает Бронц, так как российские работники едва ли будут в апреле бродить по полям, залитым холодной водой, с мешком риса на шее.

Выслушав все мнения, губернатор выразил желание детально ознакомиться с технологией выращивания риса, согласившись с целесообразностью привлекать иностранную рабсилу там, где российские трудовые ресурсы "не вывозят" технологический процесс. При этом, по словам Кожемяко, в следующем году отечественные кадры должны заменить китайцев. Для этого необходимо проводить соответствующее обучение.