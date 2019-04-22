На земле, в небесах и на море: Олег Кожемяко указал, где в крае будет бум инвестиций

Инвестиционное послание губернатора показало, какие отрасли экономики и какой бизнес слушают и слышат в краевой администрации

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Ключевыми драйверами инвестиционного роста в Приморье являются транспортно-логистический сектор, судостроение и судоремонт, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а просто приоритетными – горная промышленность и туризм. Об этом 19 апреля на заседании краевого Совета по привлечению инвестиций заявил его председатель – губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Редакция агентства публикует основные тезисы инвестиционного послания главы региона, которые Кожемяко озвучил на первом заседании обновленного состава Совета.

ВЭД – это судьба

От развития транспортно-логистического комплекса зависит реализация всех остальных отраслей экономики региона, заявил губернатор, подчеркнув, что перевалка 1/6 объемов морских грузов в России и 2/3 морских грузов Дальнего Востока обеспечивается именно в Приморском крае.

— В связи с принятым проектом по развитию экспорта товаров (имеется в виду одно из положений майского Указа президента РФ и соответствующий Нацпроект "Международная кооперация и экспорт"– ред.), потребности в наращивании объемов перевалки грузов морским, железнодорожным, автомобильным транспортом ежегодно возрастает. При этом вы не должны забывать, что удобное расположение наших портов, привлекательность этих портов, глубины, которые есть у нас, безусловно, должны сопровождаться экологической безопасностью тех терминалов, которые сегодня возводятся, например, в Шкотовском районе. Это порт "Вера", порт "Суходол", — отметил глава региона.

Новосоздаваемые терминалы по перевалке сыпучих грузов, уверен губернатор, должны соответствовать "всем тем требованиям, которые сегодня, как пример, реализованы в порту "Восточном".

— Это строительство третьей очереди перегрузочного угольного терминала, где вся подача угля закрыта в вагоноопрокидывателе, где работают респераторные установки, где установлены водоочистные сооружения, куда только в экологическую безопасность компания вложила более 3 млрд рублей, — сказал Олег Кожемяко. — Эти проекты (новые портовые мощности – ред.), безусловно, должны стать локомотивами логистического потенциала нашего региона. И, безусловно, мы всех тех, кто занимается этим нужным делом, которое, тем не менее, так или иначе вызывает резонансные явления среди наших жителей, должны привести к современным методам перегрузки, которые отвечают всем экологическим требованиям.

По словам губернатора, в структуре транспортной логистики региона уже удалось реализовать 17 проектов с суммой инвестиций 348 млрд рублей. "Точками роста" здесь выступили приморские ТОР ("Надеждинская", "Михайловская", "Большой Камень"), торговый порт "Посьет".

— Безусловно, очень важны те погранпереходы, которые в этом году мы начинаем делать – "Марково" и "Турий Рог". И до 2024 года мы должны их оборудовать современными терминалами, с тем, чтобы они отвечали всем международным требования для пунктов погранпропуска, — подытожил губернатор.

Корабли в моей гавани

Судостроение и судоремонт является приоритетным направлением в развитии Приморского края, обозначил губернатор. Самый крупный и значимый проект в этой сфере, естественно, -это новая верфь для крупнотоннажного судостроения ССК "Звезда".

— На верфи к 2024 году будет работать порядка 7.5 тысяч человек, — напомнил Кожемяко. — Это стимулирует не только развитие всей отрасли и сопутствующих производств, но и развитие города. Благодаря предприятию в Большом Камне уже идет формирование новой качественной среды для жизни. Ведется строительство домов на 850 квартир, готовится проектная документация еще на 5 тысяч квартир. Строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, средняя школа, детская поликлиника, взрослая поликлиника. Ввод этих объектов запланирован в 2020 году.

Также верфь должна стать стимулом развития соответствующих производств, отметил губернатор, но существующие производственные и складские мощности ССК "Звезда" не позволяют привлекать сегодня субподрядчиков из местного бизнеса.

— Поэтому для этого комплекса будет создан технопарк. Мы сейчас выделяем землю вблизи места строительства завода, что даст инвесторам возможность заниматься выпуском промышленного оборудования , такелажа и другой продукции, которая необходима для судостроения. Безусловно, для запуска новых предприятий будут созданы соответствующие условия со льготным налогообложением, — обещал глава региона.

Вместе с тем Олег Кожемяко призвал не забывать и о развитии малого судостроения, и о развитии судоремонтных предприятий, для которых в этом году должны быть разработаны меры поддержки.

— Наша цель — вернуть судоремонт России в Приморье. Необходимо создать условия для того, чтобы наши рыбодобывающие суда приходили на ремонт на местные судоремонтные предприятия. Эта задача — сложная и разноплановая. Но у нас есть понимание и с министерством промышленности и торговли РФ, и с Федеральным агентством по рыболовству о том, что и мерами стимулирования, а также иными фискальными методами мы будем делать для того, чтобы российские суда с каждым годом все больше и больше приходили в родную гавань и здесь ремонтировались, — сказал губернатор.

Рыба нашей мечты

Как сообщил участникам заседания Инвестсовета губернатор, приморские предприятия, работающие в рыбной отрасли, обеспечивают порядка 20% общероссийского вылова и до 1/4 всей переработанной рыбопродукции страны. Из "точек роста" в рыбохозяйственном комплексе региона его глава отметил два проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов большой мощности, которые реализуют, соответственно, в ТОР "Надеждинская" — ООО "Русский минтай" и в ТОР "Большой Камень" — ГК "Доброфлот".

— Кроме того, "Дальневосточный аукционный рыбный дом" планирует запустить пилотный проект по созданию комплекса "Современные аукционы торговли морепродуктами". Всего в этом направлении (то есть в рыбной отрасли – ред.) в Приморье — 16 инвестиционных проектов на сумму около 63 млрд рублей, — сказал губернатор.

А вот с развитием марикультуры в регионе вопрос по-прежнему стоит остро, продолжил Кожемяко.

— Решение большинства проблем в этой сфере зависит от федерального центра и требует изменения федерального законодательства. Распространены случаи, когда предприятиям для принятия решения приходится руководствоваться нормами 70-х годов прошлого века. Кроме того, необходимо обеспечить системный подход к формированию рыбоводных участков. Возможна долгосрочная аренда рыболовных участков — до 25-ти лет – и частичное возмещение процентной ставки по кредитам на развитие, — посулил губернатор марикультурщикам.

Земля залежная и незалежная

"Точками роста" агропромышленного комплекса Приморья, по убеждению главы региона, станут реализуемые крупными инвесторами проекты по переработке сои, кукурузы, производству мясной и молочной продукции. Всего в крае – 10 таких крупных проектов с общей суммой инвестиций 183 млрд рублей.

— Это и "Русагро", это и "Приморский бекон", это "Оптово-распределительный центр Приморья", это проекты, связанные с развитием молочного животноводства, и компания "Грин Агро", — перечислил передовиков АПК края Олег Кожемяко.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время администрация края совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) работают над формированием банка свободной земли, пригодной для ведения сельского хозяйства. Ведется мониторинг вместе с муниципалитетами земельных участков сельхозназначения, проверяется использование земли по целевому назначению. Параллельно идет формирование новых участков, постановка на кадастровый учет свободных земель.

— Это длительный процесс, но его результатом станет максимально эффективное использование земель сельхозназначения, — отметил губернатор. — И могу сказать органам власти муниципалитетов, что вам необходимо провести анализ всех свободных земель с тем, чтобы через аукционы выставить их на продажу, и инвесторы могли располагать той землей, которая сегодня не обрабатывается и является залежной.

Сверху кедра, снизу недра

В горно-металлургической и горно-химической промышленности края, как отметил Олег Кожемяко, есть проблемы, которые требуют немалой поддержки властей. Здесь и истощение запасов ископаемых на разрабатываемых месторождениях в результате длительной эксплуатации, и дефицит оборотных средств, возникший в связи с балансом себестоимости продукции и ее ценой на внутреннем и внешнем рынке, и изношенность основных средств производства.

— Чтобы поддержать горнодобывающие предприятия, в феврале этого года был утвержден порядок предоставления субсидий из краевого бюджета энергоемким предприятиям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение затрат на оплату электричества, потребленное на производстве и на технические нужды в 2019 году. Первым получателем субсидии стал Дальнегорский горно-химический комбинат "БОР". При этом собственники взяли на себя обязательства направлять собственные освободившиеся средства на модернизацию оборудования и цехов, а также – на приобретение горной техники. Это позволит повысить эффективность производства и за счет этого сократить затраты, — рассказал участникам заседания губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что краевые власти намерены мониторить работу горно-промышленных предприятий и "давать поддержку" только после подтверждения того, что сэкономленные за счет субсидий на электроэнергию средства пошли именно на модернизацию производства.

Корабли в моей гавани – 2

Развитие туристско-инновационного комплекса — еще одно приоритетное направление в экономике края, уверен глава Приморья. "Точка роста" здесь – судозаходы в порт Владивостока иностранных круизных лайнеров, которых в этом году запланировано 15.

— Благодаря проведенным донноуглубительным работам у грузопассажирских причалов №№ 1,2 морского порта Владивостока, мы теперь можем принимать суперлайнеры круизной компании Royal Caribbean International, которая подтвердила на сентябрь заход во Владивосток двух судов вместимостью порядка 5 тысяч человек, — привел губернатор пример достижений в этой сфере.

Кроме того Олег Кожемяко считает важным увеличивать объем оказанных в крае туруслуг за счет развития событийного, культурно-познавательного туризма и экотуров.

— Безусловно, к приходу таких крупных круизных лайнеров мы должны подготовить маршруты с тем, чтобы они были удобны туристам, с тем, чтобы за короткое время пребывания (7-8 часов) они посмотрели все наши достопримечательности и уехали, сохранив хорошие впечатления, обеспечив себя сувенирной продукцией, — сказал Кожемяко. — Поэтому маршрутизацию по этой работе я прошу отдельно предоставить на заседании администрации Приморского края — с тем, чтобы посмотреть, какие компании будут вовлечены, сколько будет разработано туристических маршрутов, как они будут сказываться на работе наших предприятий.

Также глава региона высказался за необходимость поддержки проектов ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина", спортивно-туристического комплекса "Приморское кольцо", ИРЗ "Приморье", центра активного отдыха "Пидан".

— Мы совершенно забываем о том большом туристическом потенциале, который заложен в истории нашего Приморья. Это и Бохайское государство, это Золотая империя чжурчженей, которая, безусловно, интересна всем иностранным туристам, это и маршруты Арсеньева… Практически в каждом нашем районе есть такие достопримечательности, поэтому необходимо весь этот потенциал более полно использовать, сделать так, чтобы он стал местом привлечения туристов, — закончил губернатор с обозначением тех отраслей экономики Приморья, развитие которых он считает приоритетом своей инвестиционной и экономической политики.

Как отметил по окончанию выступления заместитель председателя инвестиционного совета вице-губернатор Константин Богданенко, полный текст инвестиционного послания главы региона (с соответствующими материалами и данными) будет размещено на Инвестиционном портале Приморского края в ближайшее время.