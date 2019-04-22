В России изменится национальный состав

"Эволюция" этнического состава произойдет из-за выходцев с Кавказа

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В России через некоторое время изменится национальный состав. Такие выводы сделал эксперт, комментируя результаты исследований, согласно которому кавказцев в стране прибыло, а дальневосточников убыло.

Позитивная демографическая ситуация на Северном Кавказе и негативная в десятках других российских регионах приведет к тому, что этнический состав России изменится, сделал прогноз в беседе с URA.RU глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, комментируя результаты исследования РИА Рейтинг о приросте и убыли населения в регионах страны.

Исследование социологов показало: в лидерах демографического рейтинга за три года (2016-2018 годы) — Севастополь, Ингушетия и Чечня. Аутсайдеры рейтинга — Еврейский автономный округ, Магаданская и Тамбовская области.

Как отметил эксперт, регионы, занявшие нижние строчки рейтинга, относятся к наиболее экономически депрессивным. Это и провоцирует экономический спад. В то же время, отметил Иванов, в частности, в Ингушетии, где высокий прирост населения, один из самых критичных показателей безработицы. Это говорит о том, что для рождаемости важны не только развитие экономики, но и некие другие нематериальные ценности, сделал выводы эксперт.

"В долгосрочной перспективе можно будет наблюдать изменение этнического состава России — доля выходцев с Северного Кавказа будет постепенно увеличиваться", — заключил социолог.

Анна Кольцова