Олег Кожемяко раскритиковал ситуацию в Приморье на отчёте перед депутатами
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Краевые предприятия Приморья с миллиардными долгами ждет тотальная инвентаризация

Общий долг краевых обществ и предприятий достигает 11 млрд рублей
Политика 11:04

В ходе своего отчета перед Законодательным собранием Приморского края губернатор Олег Кожемяко сообщил, что несмотря на серьезные вливания в уставные капиталы краевых акционерных обществ и унитарных предприятий, их долги растут. В связи с этим в организациях пройдет полная инвентаризация, сообщает ИА PrimaMedia.

"В минувшие годы был серьезно ослаблен контроль за деятельностью созданных в Приморском крае акционерных обществ и унитарных предприятий. При осуществлении бюджетных инвестиций в уставные фонды растут долги. Показатель эффективности управления финансовыми вложениями Приморского края является одним из самых худших среди субъектов Российской Федерации", — сообщил Олег Кожемяко.

Долг АО "Экспресс Приморья" составляет 3,2 млрд рублей, КППК — около 3 млрд рублей, Водоканала — 2,4 млрд рублей, Примавтодора — 1,7 млрд рублей, краевого авиационного предприятия "Пластун Авиа" — 412 млн рублей, государственного агентства по продовольствию — 410 млн рублей, Приморского хозяйственного объединения — 210 млн рублей. В общей сумме— это более 11 млрд рублей задолженности по нашим краевым организациям.

"Отдельно остановлюсь на наших гостиница Хаятт, которые превратились в черные дыры, поглощающие миллионы рублей. В настоящее время идет процедура по продаже этих гостиниц. Только на их охрану, оплату кредитов, займов, исполнение судебных решений было потрачено более 3 млрд рублей. Очевидно это было выгодно тем, кто занимался их содержанием. Сначала это был "Наш дом — Приморье", потом "Дальневосточная инвестиционная группа", где заработная плата составляла у директора 300 тысяч рублей. Там 50 человек было в штате.

Конечно, сейчас мы разбираемся, сокращаем эти расходы. Но в целом ситуация привела у тому, что огромные издержки легли на эти недостроенные объекты и сейчас при продаже они, конечно, будут изъяты из краевого бюджета", — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.

Он сообщил, что в настоящее по его поручению проходит инвентаризация всех предприятий, принимается комплекс мер по их оздоровлению.

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