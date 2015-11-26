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«Дальневосточная энергетическая компания» спишет пеню "управляйкам" и ТСЖ

Итоги ДЭК подведет в июле 2019 года
Общество 11:17
Квитанция. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

ПАО "ДЭК" проводит акцию по стимулированию платёжной дисциплины среди исполнителей коммунальных услуг Приморского края. Акция* дает возможность избежать штрафных санкций потребителям, которые накопили долги за электроэнергию, и не нести дополнительные расходы по оплате пени, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

В акции могут принять участие:

— УК, ТСЖ, ЖСК, с которыми заключены договоры на весь объем потребляемой электроэнергии по ОДПУ;

— УК, ТСЖ, ЖСК, с которыми заключены договоры на ОДН;

— УК, ТСЖ, ЖСК, с которыми заключены договоры с уступкой прав требования и оказания услуг (в части оплаты объема ОДН);

— УК, ТСЖ, ЖСК, с которыми заключены договоры с агентскими функциями (в части оплаты объема ОДН);

— ГСК;

— СНТ;

— религиозные организации;

— прочие потребители, приравненные к населению.

Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые погасят задолженность и оплатят начисления за май 2019 года до 30 июня 2019 года. Акция не распространяется на пеню, взысканную в судебном порядке.

Итоги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" подведет в июле 2019 года. Факт списания пени потребители увидят в платежных документах, которые они получат в июле 2019 года.

ПАО "ДЭК" проводит активную работу с должниками и в очередной раз напоминает, что за несвоевременную оплату электроэнергии управляющие компании могут быть лишены лицензии за осуществление деятельности. Энергетики уже начали передавать в государственную жилищную инспекцию сведения об управляющих компаниях, нарушающих договорные сроки расчета за поставленные энергоресурсы.

*Акцию проводит ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Акция проводится с 01.05.19 г. по 30.06.19 г. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения и сроках можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "ДЭК": https://www.dvec.ru/press_center/news_dvec/?ID=17741.

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