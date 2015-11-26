Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: регаты, тест-драйвы, соревнования

Спортивные мероприятия “на воде” доступны всем желающим

Гонка под парусом. Фото: предоставлено организаторами

Vladivostok Boat Show XI (0+) состоится во Владивостоке на территории яхт-клуба "Семь футов" с 17 по 19 мая. Участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!



Гонка под парусом. Фото: предоставлено организаторами

Виктория Кидяева, исполнительный директор Vladivostok Boat Show:

“В прошлые годы Vladivostok Boat Show запомнился гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников мы решили не отступать от традиции. В программе фестиваля этого года предполагаются любительские соревнования sup-досках (16+) и регаты (0+). В соревнованиях может принять участие любой желающий. Опыт не обязателен! Самое главное — желание, а также спортивная форма одежды”.



Гонка под парусом. Фото: предоставлено организаторами

Сергей Мудров, участник регаты “Гонка под парусом — 2017, 2018”:

“Не за горами лето, море, а значит — пора парусных регат! Попробовать себя в роли яхтсмена, я уверен, должен каждый! Попробуете один раз, а потом придете снова и приведете за собой всех своих друзей, как это было у меня! Ведь это не просто развлечение, это еще и романтика, спорт, новые эмоции. Регата — это возможность для каждого жителя или гостя города получить море драйва, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком. Находясь рядом с морем невозможно не использовать такой шанс!”

Екатерина Демина, участник регаты “Гонка под парусом — 2017”:

"Из всего экстремального, что я пробовала в жизни, в том числе парус — это исключительно из жажды нового и полного доверия мужчине. Если нет рядом того, кому я могу довериться с завязанными глазами, я не пойду. Так было с прорубью, с мотоциклом, с вертолетом, с яхтой.... И, скорее всего, это не финал. Кажется, регата становится моим хобби. Эмоции незабываемые! Мечтаю принять участие в регате серии гонок Большого шлема (18+), в Королевская регата Copa del Rey 2019!” (18+).



Гонка под парусом. Фото: предоставлено организаторами

Гонка под парусом открывает серию любительских регат, которые традиционно проходят в яхт-клубе в течение всего сезона. Любой желающий сможет попробовать себя в роли яхтсмена и выйти в море.

Условия участия в регате и регистрация на регату по номеру телефона: +7 (914) 968 41 49.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки. Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Справка: Vladivostok Boat Show — статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 тысяч человек.