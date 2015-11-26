В Минвостокразвития поддержали предложение Галушки по оздоровлению экономики

Идея финансировать специнвестпроекты через эмиссию денежных средств получила массу положительных откликов на Дальнем Востоке

Александр Галушка. Фото: ИА PrimaMedia

Предложение Александра Галушки и Артура Ниязметова оздоровить российскую экономику с помощью счетов эскроу получило одобрительные отзывы в Министерстве по развитию Дальнего Востока РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Идею проектного финансирования через эмиссию денежных средств высоко оценил руководитель ведомства Григорий Смоляк. По его словам, бизнес давно ждет подобной возможности, а в ДФО ею могли бы воспользоваться большое количество компаний.

Напомним, соответствующее предложение Александр Галушка, бывший министр по развитию Дальнего Востока, и его экс-заместитель Артур Ниязметов, недавно назначенный заместителем полпреда президента в ЦФО, изложили в журнале “Финансы” и апрельском выпуске журнала “Эксперт”, в статье "Использование счетов эскроу и целевой проектной эмиссии как неинфляционный способ финансирования инвестиционных проектов".

Авторы статьи предложили новаторский и, по мнению многих экспертов, революционный механизм оздоровления российской экономики – отбирать значимые инвестпроекты и в порядке проектного финансирования обеспечивать им доступное кредитование порядка 3% годовых через эмиссию денежных средств – иными словами, "включать печатный станок" ЦБ РФ, чтобы бизнес получил доступ к финансовым ресурсам. Поступать они будут на счета эскроу в коммерческих банках.

— Такую идею ждали давно, — отмечает директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Григорий Смоляк. — На Дальнем Востоке остро стоит проблема доступного кредитования, а если посмотреть на соседние страны, во многих из них процентная ставка по кредитам низкая, в некоторых даже отрицательная. Возможность получить денежные средства под низкий процент будет стимулировать бизнес к реализации новых инвестиционных проектов. И главное здесь – создать действенный механизм отбора инвестпроектов – чтобы, во-первых, они были перспективны с точки зрения бизнеса, а во-вторых, направлены на развитие Дальнего Востока и его приоритетных отраслей – тех, которые создают высокую добавленную стоимость – это и рыбная, и лесная промышленность, и сельское хозяйство. В ДФО достаточно большой перечень компаний, которые могли бы этим инструментом воспользоваться.

Отметим, идея Александра Галушки и Артура Ниязметова получила уже много положительных отзывов, в том числе со стороны председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, члена Общественной Палаты России Ильи Сёмина, заместителя председателя Внешэкономбанка Андрея Клепача. А врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов предложил сделать Забайкалье пилотным регионом для внедрения "новаторского инструмента".

Ранее Александр Галушка отмечал, что в свете майских указов президента "включать печатный станок" все равно придется. А ряд финансовых аналитиков заявляли, что к 2024 году реальную денежную массу будет необходимо увеличить в девять раз. По мнению экспертов, целевая эмиссия через счета эскроу обеспечит реализацию специнвестпроектов без какой-либо инфляции, поскольку вложения предусматриваются "только на оплату фактически произведенных капитальных вложений". И особенно эти возможности будут полезны Дальнему Востоку, где проблемы с длинным рублей являются одним из основных препятствий в развитии экономики.