Уже 450 педагогов Приморья получают доплату по новому закону

Некоторые из них частично компенсируют свою оплату за съем жилья и стоимость путевки на санаторно-курортное лечение
Общество 14:23
Школа. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 70 млн рублей направлено на меры социальной поддержки педагогам Приморья с начала года. Молодые специалисты, их наставники и учителя региона получают дополнительные выплаты и могут компенсировать оплату за жилье и отдых. О первых итогах реализации нового краевого закона заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время отчета перед Законодательным собранием во вторник, 23 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главы региона, в настоящее время одна из проблем в сфере образования – дефицит педагогических кадров, закрепление в отрасли молодых специалистов и педагогов с высоким творческим потенциалом. Увеличение численности обучающихся в последние годы привело к формированию дополнительных классов-комплектов в школах и обострило кадровую проблему. На сегодня в общеобразовательных организациях края 816 вакансий учителей.

Для улучшения ситуации и привлечения в отрасль новых кадров, в том числе молодых специалистов, с декабря 2018 года в Приморье реализуется новый краевой закон по поддержке педагогов, существенно увеличен размер субвенций. В 2019 году на эти цели выделено более 246 млн рублей.

С начала реализации инициативы ежемесячную доплату к основной заработной плате уже получают 450 молодых специалистов. Единовременную денежную выплату – 180 молодых специалистов. Кроме того, 180 педагогам-наставникам выплачивается дополнительное денежное поощрение. Некоторые из них также частично компенсируют свою оплату за съем жилья и стоимость путевки на санаторно-курортное лечение.

"Результаты этой работы есть. Если по итогам первого квартала 2018 года в отрасль пришло 10 молодых учителей, то сейчас, за первый квартал 2019 года после принятия закона уже пришло 44. То есть в 4,5 раза больше. Эффективность сказывается конкретно на людях", – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, с 1 декабря прошлого года педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата от 250 до 440 тысяч рублей. Установлена компенсация 50% расходов за наем жилья и 25% стоимости путевки в санаторий. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам.

Добавим, развитие социальной сферы – одно из приоритетных направлений политики Администрации края. По решению Олега Кожемяко в регионе принят ряд мер, направленных также на поддержку "детей войны", многодетных семей, работников учреждений здравоохранения и других.

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