Алексей Козицкий: Если в регионе отрезает от цивилизации целые районы, нужна «рука Москвы»

Депутат ЗС ПК от «Справедливой России» обратился к губернатору по поводу катастрофического состояния мостов в Приморье

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Заместитель председателя экономического комитета краевого Заксобрания Алексей Козицкий (фракция "СР") сегодня, 23 апреля, обратился к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с вопросом о том, как идет работа по ремонту и модернизации мостов в крае и насколько регион может рассчитывать здесь на помощь федерального бюджета, сообщает ИА PrimaMedia. По мнению парламентария, в ситуации, когда в ключевом субъекте ДФО постоянно оказываются отрезанными от цивилизации целые районы, необходимы чрезвычайные действия исполнительной власти по привлечению помощи федерального центра.

Напомним, что по данным дорожного департамента АПК, из находящихся на территории края 1611 мостов 717 (то есть почти каждый второй) – в неудовлетворительном и аварийном состоянии, свыше 70% мостов и путепроводов построены более 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности и безопасности.

Обращаясь к главе региона по итогам отчета о деятельности администрации края в 2018 году, который был озвучен депутатам ЗС ПК на заседании 19 апреля, Алексей Козицкий отметил, что за счет краевого бюджета проблема либо не решаема, либо будет решаться очень долго, поэтому здесь необходима активность исполнительной власти по привлечению средств федерального бюджета.

Отвечая на вопрос парламентария, Олег Кожемяко сообщил, что проблема была обозначена им в конце 2018 года в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который дал соответствующие поручения министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

— Мы обсудили с главой Минтранса этот вопрос в ходе его недавнего визита в Приморье, они готовы нас поддержать, — рассказал губернатор. – Сегодня вопрос – за соответствующей проектно-сметной документацией, чтобы край смог войти в федеральную программу и получить средства на ремонт мостов. Ассигнования в бюджете края на разработку документации для ремонта 19 самых проблемных мостов предусмотрены. Кроме того, в этом году уже планируется сдача моста через реку Литовка, начало работ по реконструкции мостов через реку Лобога в районе Смоляниново и у поселка Преображение.

Комментируя корр. агентства обсуждение проблемы в ходе отчета губернатора, Алексей Козицкий отметил, что позиция губернатора в вопросе реконструкции мостов в крае позволяет надеяться, что регион постепенно начнет выбираться из того перманентного "логистического коллапса", в котором находится уже несколько лет.

— Все понимают, что в этой ситуации "рука Москвы" — это механизм реальной помощи от федерального центра, который внимательно следит за тем, как складывается ситуация в ключевом, по сути, субъекте Дальневосточного федерального округа, — прокомментировал Алексей Козицкий. – Естественно, что и от региона, а точнее – от региональных чиновников требуется, что называется, "рывок" в подготовке необходимой проектно-сметной документации. Депутаты надеются, что Олег Кожемяко найдет свои подчиненным необходимую мотивацию для такого "рывка", и мы получим федеральную помощь как можно быстрее, ведь ценой волокиты могут стать человеческие жизни.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, автомобильный мост под селом Осиновка обрушился 26 октября 2018 года, когда по нему проезжал большегрузный автомобиль Volvo. Его водитель не пострадал, но при обрушении прицеп грузовика откатился назад и придавил легковую Mazda Demio, ехавшую следом. В иномарке находились 25-летняя жительница Арсеньева, а также трехлетняя девочка, обе они погибли.

Олег Кожемяко, на тот момент врио губернатора Приморья, лично ездил на место трагедии, а после призвал надзорные органы и органы следствия объективно подойти к расследованию случившегося. Не снимая ответственности с водителя большегруза, он подчеркнул, что причиной трагедии в том числе стало многолетнее невнимание властей к проблеме аварийных мостов в крае.

Также напомним, что в 2017 году был выведен из эксплуатации мост через реку Лобога (Шкотовский район) на трасса Владивосток – Находка. Рядом с аварийной конструкцией обустроили временную насыпную переправу, однако во время паводков она не выдерживает напора воды и движение по дороге на Находку прерывается.