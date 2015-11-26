Олег Кожемяко впервые отчитывается перед парламентом Приморья за работу администрации

До начала —
Сегодня, 23 апреля, губернатор Приморья Олег Кожемяко впервые выступает с отчетом перед краевым парламентом. По уставу Приморского у губернатора теперь два отчета: согласно ст. 37(1), ежегодный отчет о деятельности администрации Приморского края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием, и в соответствии со ст. 37(2), глава региона теперь представляет ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Последняя норм появилась в апреле 2018 года, примерно тогда же депутаты исключили из устава такую форму выступления губернатора как послание о положении в крае и об основных направлениях социально-экономической политики в регионе.
Олег Кожемяко, по сути, будет отчитываться и за свою работу, и частично за деятельность администрации своего предшественника Андрея Тарасенко, который покинул пост в сентябре 2018 года.
Депутат Толмачева как представитель Партии пенсионеров интересуется проблемой поддержки занятости людей старшего возраста. Депутат говорит, что пенсионеры платят налоги по полной схеме, как предприниматели. И это проблема.
Также Толмачева интересуется, куда трудоустраивать пенсионеров, которые прошли обучение и профессиональную подготовку по программе.
Олег Кожемяко говорит, что главы в районах должны взять этот момент под контроль и предусматривать рабочие места для пенсионеров.
Депутат Селюк интересуется, как будет решаться мусорная проблема в крае.
Губернатор говорит, что объявлен конкурс на определение регионального оператора, запущена вторая линия сортировки на Холмистой во Владивостоке, выделены деньги на расширение владивостокского полигона, будет принята краевая программа, по которой будет финансироваться строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов.
Концессионеров в эту программу примут только с "живыми деньгами", уточняет глава Приморья.
А вот здесь очень интересно!
По "Хаяттам" все не так однозначно и для бюджета региона совсем печально. Депутат фракции КПРФ Артём Самсонов спрашивает, сколько краю останется со сделки.
"Помните фильм "12 стульев"? Аукцион состоялся, но не хватило денег на комиссию", - так зашёл, отвечая Олег Кожемяко.
Аукцион состоялся, и, к сожалению, только один покупатель зашёл.
"В течение месяца будет заключён контракт, и тогда будет решение о сделке", - сказал губернатор.
Из 3,7 млрд рублей, общей стоимости сделки по двум гостиничным комплексам, оказывается, 2,2 млрд - обязательства перед "Сбербанком" с процентами.
"Хорошо, если бюджет Приморского края получит 600 млн рублей. Но можем и этих денег не получить", - говорит Олег Кожемяко.
Такие дела. Кстати, а могли ещё дешевле продать. Губернатор говорит, что на это очень рассчитывали представители сети "Азимут".
"Все ждали, что по этой цене никто не купит, что будет переоценка и они купят дешевле. Но прогадали", - сказал глава региона.
Кожемяко выразил надежду, что в 2020 году хоть одна гостиница заработает.
Депутат Дмитрий Новиков интересуется, когда будут обеспечены жильем все 7,5 тысяч детей-сирот, стоящих в очереди на жилье и как сократить срок ожидания.
"5,5 тысяч человек уже выпустились из интернатов. Где-то кто-то скитается, кто-то снимает, кто-то вынужден вести асоциальный образ жизни. А это будущие молодые семьи, которые могли бы завести семью, если бы у них было жилье", - с пониманием отвечает губернатор. Говорит, что благодаря принятым решением темпы этого процесса возрастут десятикратно. Красноармейский, Ольгинский, Пограничный районы - в аутсайдерах, там "нулевая ситуация" по обеспечению детей-сирот жильем", - делится данными с мест парламентарий.
"Мы освободим пару заместителей по социальной политике и сделаем это быстро. Ведь деньги-то выделены, но ничего не делается", - пообещал губернатор.
Говорит, что нужно еще посмотреть, как пойдут сертификаты на приобретение жилья, которые будут выдавать сиротам.
Итак, заседание переходит к процедуре вопросов губернатору от депутатов ЗакС. Слова просят восемь парламентариев, первый Игорь Чемtрис. Его волнует будущее "Суражевки" и сотрудников предприятия.
Но отвечает Кожемяко в целом по сельскому хозяйству, и по предприятию "Надеждинская птица", в частности. Он говорит, что во всем виноват Борбот.
Сейчас идет расследование уголовного дела. В мае будет суд, а в июне начнется подбор новых инвесторов для предприятия.
О роли скандально известного бизнесмена Игоря Борбота в банкротстве предприятия можно подробнее прочитать в статье на сайте ИА PrimaMedia.
Законы мало принять, они должны работать для людей, - подходит уже к завершению отчёта Олег Кожемяко.
"Впереди много работы, но уверен, что вместе справимся", - заканчивает свое выступление глава Приморья на мажорной ноте.
Теперь у депутатов есть возможность задать вопросы.
Дороги севера края - отдельная грустная история. Глобальная проблема дорожной инфраструктуры - мосты. Больше 700 мостовых переходов в регионе в аварийном или неудовлетворительном состоянии.
765 автобусных остановок не оборудованы должным образом, плохо с освещением на дорогах.
Однако уже в 2019 году на дорожную сферу будет потрачено 18,7 млрд рублей.
В области сельского хозяйства губернатор отмечает, что потери по картофелю в 2018 году составили 109 тысяч тонн, по овощам - 53 тысячи тонн.
Сложная ситуация сложилась по линии крупных предприятий, с которыми власти, по мнению Олега Кожемяко, могли справиться.
Потеряли крцпнейшее предприятие ФГУП "Дальневосточное", кредиторская задолженность которого составило 330 млн рублей.
"При этом возможность помочь предприятию была, в резерве были заложены 60 млн рублей. Но ни вице-губернатор, ни профильные департамент не воспользовались этой возможностью, не помогли", - сказал губернатор.
Та же история с ЗАО "Михайловский бойлер", который на рынок давал более 30 тысяч тонн мяса курицы в год.
"В сельском хозяйстве разбираюсь. И все отсылки к внешним факторам несостоятельны. Главная причина проблем - нерасторопность. В других регионах что, другие предприятия? Нет. Там также работают на электричестве, есть меры поддержки на доставку продукции в другие регионы, на корма. <... > У нас сегодня все завозное мясо птицы. Что, сложно было провести закупки, чтобы свежее мясо поступало в соцучреждения?... Это просто нежелание искать подходы", - констатирует Кожемяко.
Переходим к коммунальной сфере.
Переселение из аварийного жилья. Расселено 7 тысяч человек из 3 тысяч жилых помещений. Большая часть работы сделана, говорит губернатор, но мы в числе немногих субъектов, которые не справились с этой задачей полностью. По переселению есть проблемы в Хасанском районе.
Коммунальная инфраструктура требует системного и комплексного подхода. Все изношено, в последние годы "только сдерживали старение сетей". В этом году 800 млн рублей пойдут на 140 коммунальных объектов, сообщает глава региона.
Благоустройство дворов, городских парков. В 2019 году на эти цели пойдут 1,2 млрд рублей. Вместе с муниципалитетами всего край потратит 1,8 млрд рублей.
Ситуация с квартирами детям-сиротам. Край по-прежнему находится в аутсайдерах, в очереди на получение жилья стоит более 7,4 тысячи человек.
Сейчас полномочия по обеспечению детей-сирот квартирами переданы на уровень муниципалитетов. Также используется система сертификатов.
Продолжая тему "социалки", Олег Кожемяко критикует ситуацию в области строительства соцобъектов - школ, спорткомплексов, больниц. По многим запланированным стройкам в муниципалитетах дело не сдвинулось с мёртвой точки.
Кожемяко перешёл к вопросу нехватки учителей и врачей. На сегодня в крае обеспеченность врачами составляет 32%, средним медперсоналом - 61%.
"Наша задача привлечь молодые кадры в города и районы", - говорит Олег Кожемяко.
В последние 5 лет край обеспечивал выполнение указов президента по зарплате педагогам за счёт того, что нагрузка педагогов составляет 27 часов и выше, это 1,5-2 ставки.
На слайдах, демонстрируемых в зале заседаний, показано текущее состояние дел в регионе по разным сферам деятельности:
Губернатор о проблемах здравоохранения. Высокие показатели смертности говорят о том, что население недообследовано, плохо проходит диспансеризация, здания учреждений старые - 40-50-х годов постройки, нет необходимого оборудования. В этом году ситуацию будут исправлять, обещает Олег Николаевич.
Молодым врачам и тем, кто работает в районах, приравненyых к районам крайнего севера, будут доплачивать до 10 тысяч ежемесячно. Также планируются единовременные выплаты врачи - 500-700 тысяч, фельдшеры скорой - до 300 тысяч, медсестрам - до 200 тысяч. И это плюс к миллиону по программе "Земский доктор".
За каждое выявленное онкозаболевание на ранней стадии доплата - 3 тысячи рублей, доплаты за аренду жилья - до 20 тысяч рублей.
Глава региона жёстко прошёлся по КГУПам и другим предприятиям, которые находятся в подчинении края. Говорит о неэффективном управлении ключевыми учреждениями.
Общий объем кредиторской задолженности в результате такого управления составил 11 млрд рублей.
КППК "Крайстрой" - 3 млрд рублей, Примавтодор, Примтепло, Примводоканал, Пластунавиа...
Олег Кожемяко заявил, что все краевые предприятия ждет ревизия и инвентаризация.
Редакция ИА PrimaMedia уже подготовила подробности заявления губернатора о том, что ждет краевые предприятия в ближайшем будущем.
Особое внимание губернатор уделяет строительству в Большом Камне. Дороги, жилье, инфраструктура...
С декабря 2018 года приняты решения по малому и среднему предпринимательству. В два раза снижен налог для тех, кто работает по упрощенной схеме. Предусматривается создание микрофинансовых организаций для предприятия малого и среднего бизнеса (МиСП), сообщает Кожемяко.
Губернатор говорит о реализации программы "Приморская рыба". Программа пользуется большой популярностью среди населения, но "реализуется с перебоями и не везде".
"Хаятты" - настоящие черные дыры. Только на их содержание, охрану и т.д. было потрачено более 3 млрд рублей. Деньги шли через "Наш дом Приморье", а потом "Дальневосточную инвестиционную группу", в которой только у руководителя была зарплата 300 тысяч рублей.
"Наверное это было кому-то выгодно", - сокрушается губернатор. Теперь эта проблема решена с продажей объектов, уточняет Кожемяко.
В нашу трансляцию подоспела первая партия фотографий с места событий от шеф-фотографа ИА PrimaMedia Марии Бородиной.
Отчет начался!
Губернатор говорит о росте ВРП в 2018 году на 2,3%. Докладывает, что Приморье - лидер на Дальнем Востоке по объему розничной торговли и по жилищному строительству.
Но, кажется, с позитива глава региона быстро переходит к более проблемным сферам.
"Провал произошел в отрасли птицеводства и свиноводства. "Промышленное свиноводство практически исчезло", - говорит Кожемяко.
Не стесняясь, он указывает на совсем неприятные цифры и тенденции. В частности, губернатор говорит об исполнении бюджета 2018 года.
Год завершился с профицитом в 15 млрд рублей. Но профицит, по мнению Кожемяко - это не достижение. Это говорит о том, что деньги, которые должны были использоваться на благо края, не были освоены.
"Школы, дома культуры, детские сады, другие социальные учреждения давно не ремонтировались, у учреждений здравоохранения накопились колоссальные задолженности. Олег Кожемяко описывает, в каком состоянии ему досталось краевое хозяйство.
Как нам стало известно, к отчёту губернатора технически подготовились основательно. Обещают, что со звуком во время выступлений фракций проблем не будет.
Между тем, в зале уже 34 депутата. А ряды общественности пополнил глава Общественной палаты Приморского края.
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