Олег Кожемяко впервые отчитывается перед парламентом Приморья за работу администрации

А вот здесь очень интересно!

По "Хаяттам" все не так однозначно и для бюджета региона совсем печально. Депутат фракции КПРФ Артём Самсонов спрашивает, сколько краю останется со сделки.

"Помните фильм "12 стульев"? Аукцион состоялся, но не хватило денег на комиссию", - так зашёл, отвечая Олег Кожемяко.

Аукцион состоялся, и, к сожалению, только один покупатель зашёл.

"В течение месяца будет заключён контракт, и тогда будет решение о сделке", - сказал губернатор.

Из 3,7 млрд рублей, общей стоимости сделки по двум гостиничным комплексам, оказывается, 2,2 млрд - обязательства перед "Сбербанком" с процентами.

"Хорошо, если бюджет Приморского края получит 600 млн рублей. Но можем и этих денег не получить", - говорит Олег Кожемяко.

Такие дела. Кстати, а могли ещё дешевле продать. Губернатор говорит, что на это очень рассчитывали представители сети "Азимут".

"Все ждали, что по этой цене никто не купит, что будет переоценка и они купят дешевле. Но прогадали", - сказал глава региона.

Кожемяко выразил надежду, что в 2020 году хоть одна гостиница заработает.