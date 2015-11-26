Пожилым приморцам нужны помощь в трудоустройстве и налоговые льготы – Юлия Толмачёва

В крае существует большой запрос на развитие нацпроекта «Старшее поколение», сообщила губернатору представитель Партии пенсионеров в ЗС ПК

Юлия Толмачёва. Фото: пресс-служба РППСС

Жители Приморья старших возрастов нуждаются в усилении мер поддержки со стороны краевых и муниципальных властей, в том числе и в части применения льготных режимов налогообложения для тех, кто открывает собственное дело. С такими предложениями к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко обратилась депутат Заксобрания ПК Юлия Толмачёва, представляющая в краевом парламенте "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость". Также, по оценке депутата, пожилым людям, которые проходят переобучение, необходима помощь властей в трудоустройстве.

Напомним, что в Приморье продолжается реализация программы, позволяющей даже работающим гражданам предпенсионного возраста пройти бесплатное обучение. Направление на курсы в этом году получат более 700 жителей края. Как сообщают в департаменте труда и социального развития ПК, с начала года более 230 приморцев предпенсионного возраста обратились в центры занятости по вопросам профессионального обучения. Из них 80 уже стали обладателями сертификата на прохождение обучения.

Обращаясь с вопросом к главе региона по итогам отчета о работе администрации края в 2018 году, с которым Олег Кожемяко выступил на очередном заседании ЗС ПК во вторник, 19 апреля, Юлия Толмачёва отметила, что в регионе есть огромный запрос на развитие программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (нацпроект "Старшее поколение").

— 15 ноября 2018 года Законодательным собранием был принят большой пакет льгот для пожилых людей. Но эту работу необходимо продолжить и развивать, обращая особенное внимание на возможность для приморцев старших возрастов проходить переобучение и получать новую работу, а также – начинать собственное дело, работать в качестве самозанятых, имея при этом льготу по налогам, — обратилась Юлия Толмачёва к губернатору.

Как отметил Олег Кожемяко, пилотный проект "Старшее поколение" запущен в крае, к участию в нем присоединяются муниципалитеты. Также исполнительная власть региона разрабатывает сейчас программы по поддержке и развитию "серебряного" малого предпринимательства, например, в сферах пчеловодства, охраны, присмотра за детьми и нуждающимися в уходе гражданами.

Что касается трудоустройства пожилых граждан после прохождения переобучения, которое активно проводит в крае в том числе и Партия пенсионеров, то здесь, по словам губернатора, ведется активная работа краевым департаментом труда и социальной защиты, а также в муниципалитетах, уже присоединившихся к проекту "Старшее поколение". Работа в этом направлении, заверил депутатов Олег Кожемяко, будет продолжена.

— С приходом к руководству краем Олега Николаевича Кожемяко в Приморье было принято большое количество беспрецедентных законов, направленных на социальную поддержку приморцев, в том числе и нашего старшего поколения, — прокомментировала Юлия Толмачёва. – Депутатский корпус края готов работать также активно и поддерживать инициативы губернатора, направленные на улучшение качества жизни приморцев и активной интеграции региона в федеральные программы, нацпроекты, такие как "Старшее поколение". Партия пенсионеров в Приморье, которую я возглавляет, действительно видит огромный запрос на этот нацпроект, и мы готовы еще более активно участвовать в его реализации.

От ИА PrimaMedia отметим, что региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость проводит в Приморье обучающие семинары для людей старшего возраста. Также напомним, что в рамках федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в Приморском крае, как и в других субъектах РФ, актуализированы региональные программы, направленные на получение образования, содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Бюджет программы "Старшее поколение" в Приморье – более 400 млн рублей на период 2019-2024 годов.

В Приморье продолжается реализация программы, позволяющей даже работающим гражданам предпенсионного возраста пройти бесплатное обучение. Направление на курсы в этом году получат более 700 жителей края, 40 из них уже приступили к занятиям. Как сообщают в департаменте труда и социального развития ПК, с начала года более 230 приморцев предпенсионного возраста обратились в центры занятости по вопросам профессионального обучения. Из них 80 уже стали обладателями сертификата на прохождение обучения.