Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: подвиги Овнов, рисковые Раки и новые дела Рыб

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Весьма благоприятное время для профессиональных подвигов. Не избегайте препятствий: чем больше сейчас встретиться их на вашем пути, тем лучше. Старайтесь экспериментировать, ищите свой стиль! Начальство может неожиданно легко пойти вам навстречу. Ваша сердечность облегчит общение и с малознакомыми людьми. Поддержите организм пищей, богатой витаминами и микроэлементами. Особое удовольствие доставит в эти дни музыка и личное творчество.

ТЕЛЕЦ. Самое время проявить свои ораторские способности и лидерские качества. Начинайте новые проекты, вносите поправки в старые, привлекайте к своим планам других людей. Благоприятны путешествия и новые знакомства, обмен впечатлениями и информацией. Однако внимательно следите за тем, куда вас зовут, о чем просят. Больше внимания рекомендуется уделить партнеру по браку, хорошее время для действий, направленных на гармонизацию отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. У многих на первое место выходит поиск дополнительного источника дохода. Советы родственников могут помочь в служебных делах. Благоприятный период для руководящих лиц, учителей и тех, кто занимается торговлей. Постарайтесь заложить основу возможно большего количества разнообразных проектов. И найдите время для посещения мест, где вы никогда до этого не были! Период обещает неожиданные повороты в судьбе, устремление к новым целям, победы на личном фронте.

РАК. Эти дни прибавят сил и вместе с тем пробудят желание добиться большего, полнее реализовать свои возможности. Не бойтесь рисковать! Возможны интуитивные озарения, успех в творческой деятельности. Рекомендуется организовывать встречи, делать телефонные звонки, приветливо относиться к встречным предложениям. Наступает период, когда для дальнейшего продвижения надо подключать фантазию и энергию окружающих. Подходящее время для работ по дому, требующих вкуса, умения сочетать формы и подбирать цвета. Также хорошо работать на дачном участке, высаживать растения, общаться с животными.

ЛЕВ. Вы имеете все шансы благополучно завершить дело, которое тянется из прошлого. Обратите особое внимание на качество исполнения, продумайте все детали. Вас ждет насыщенный период в плане эмоций. Избыток энергии постарайтесь использовать так, чтобы никого не обидеть. Возрастает чувство долга, ответственности за близких, детей. Звезды советуют обратить особое внимание на здоровье пожилых родственников. Действительно хорошее время для составления подробных планов и приобретения новых навыков.

ДЕВА. Этот период требует от вас собранности и дисциплины, особенно следует остерегаться нарушения обещаний. Многие получат возможность улучшить условия работы и отдыха. Полезными окажутся профилактические меры, направленные на укрепление здоровья: гимнастика, полноценное питание. Поддерживайте доверительность и откровенность в отношениях с детьми. Хорошее время для коммерческих операций и покупок. Неделя особенно благоприятствует творческим личностям: художникам, музыкантам, ландшафтным дизайнерам.

ВЕСЫ. При операциях с деньгами нужно быть внимательнее. Избегайте не только поспешных необдуманных решений, но и ориентации на мнение окружающих. Это время отлично подходит для получения новых знаний, дружеских и романтических встреч, заключения деловых соглашений. Нужное лицо может предложить вам свое покровительство в обмен на какую-то информацию или услугу. В целом неделя идеально подходит для новых начинаний. Вы отлично управляете ситуацией и свободны делать все, что считаете нужным.

СКОРПИОН. Будет полезно поделиться с другими людьми идеями, пришедшими вам в голову. Хорошо использовать это время для работы в группе, освоения нового ремесла. Отнеситесь внимательно к советам, любым совпадениям, словам в свой адрес. Хороший период для обсуждения семейных планов, покупок для дома, а также для изменений: как внутреннего характера, так и тех, что касаются общественной жизни. Тело сейчас с особой благодарностью откликнется на прием трав с определенной оздоровительной программой.

СТРЕЛЕЦ. Ожидаются перемены в работе, во взаимоотношениях с сотрудниками. В ваших силах извлечь выгоду из всего, что вы встретите на своем пути. Действуйте продуманно, с учетом интересов окружающих. Удачно решаются личные вопросы, укрепляется связь с родом, налаживаются отношения с дальними родственниками и лицами, проживающими в других городах. Хороший период для занятий спортом: если дома настроить себя на нужную волну не получается, начните посещать групповые занятия. Найдите также время для необходимых поездок и приема гостей.

КОЗЕРОГ. Не стоит торопиться принимать окончательное решение — возможно, вы не до конца владеете информацией. В ближайшие дни появится точное знание, что делать дальше, какие силы и резервы подключать для оптимального результата. Некоторым захочется изменить образ жизни. Можно использовать благоприятное расположение звезд для налаживания отношений с противоположным полом. Если вы не упустите это время, скоро с вами начнут происходить приятные перемены. Очищение хорошо идет через дыхательные упражнения, молитвы, создание мыслеобразов.

ВОДОЛЕЙ. Возможен небольшой, но приятный приток финансов благодаря какой-то дополнительной работе. Новое знакомство способно изменить обычное течение жизни. Не противьтесь тому, чтобы ваша жизнь стала более разнообразной. Не исключено, что придется провожать кого-то в дорогу или отправляться в путь самому. Также ожидается ряд приобретений, что внесет в жизнь приятное обновление. Побывав на природе, вы наберетесь сил, отдохнете эмоционально.

РЫБЫ. Хорошо начинать новые дела, отправляться в путешествия, работать с важными документами. Показано смелее пользоваться чужим опытом, восстанавливать и применять самые разнообразные знания. Некоторые проблемы удачно разрешатся коллективным путем, при поддержке друзей и близких. В свою очередь, и вам хорошо проявлять щедрость, дарить подарки. Благоприятное время для посадки цветов и очищения дома от плохой энергии. Рекомендуется работа с духовными текстами, совмещение практик, исцеляющих дух, с физическими упражнениями.