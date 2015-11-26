Галуст Ахоян: Бюджет Приморья растет при поддержке федерального

Председатель профильного комитета Заксобрания региона прокомментировал очередные корректировки финансовых планов

Председатель комитета Законодательного собрания Приморья по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян прокомментировал ИА PrimaMedia отчет губернатора перед парламентариями, а также рассказал, в чем суть изменений, происходящих в бюджете края.

23 апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил на заседании Законодательного собрания региона с отчетом о работе администрации Приморья в 2018 году. Также в ходе сессии ЗС ПК была проведена корректировка регионального бюджета.

"Бюджет Приморского края — прозрачный и понятный, — считает Галуст Ахоян. – Что мы увидели из отчета губернатора? В конце прошлого года принято большое количество краевых законов социальной направленности, мы увеличили расходы по этому направлению в бюджете Приморского края на 12 млрд рублей. Таким образом, мы обеспечили потребности медиков, педагогов, многодетных семей, инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в защите".

Также Галуст Цолакович прокомментировал изменения в бюджете Приморского края на 2019 год.

"Общая сумма доходов бюджета в 2019 году увеличена почти на 5,3 млрд рублей, расходы на 3,3 млрд рублей, дефицит сократится на 1,95 млрд рублей, — отметил Галуст Ахоян. – Размеры бюджета увеличиваются, причем, за счет трансфертов с федерального уровня. Следующая корректировка будет в мае, Приморье получит еще больше федеральных средств".

Напомним, с учетом предложенных изменений основные параметры бюджета на 2019 год составят по доходам — 120,1 млрд рублей, по расходам — 133,2 млрд рублей, дефицит бюджета — 13,1 млрд рублей.

Значительные объемы финансовых средств добавлены на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, возведение жилья, ремонт дорог, защиту лесов от пожаров, поддержку агропромышленного комплекса.

За счет поступивших средств федерального бюджета департаменту градостроительства Приморского края будет выделено 1,3 млрд рублей в виде взноса в уставный капитал АО "Корпорация развития жилищного строительства" на строительство жилых домов в Большом Камне.

143,2 млн рублей добавлено департаменту здравоохранения на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, в том числе, туберкулезом. Они будут направлены на закупку диагностических средств.

Дополнительное финансирование выделено на социальную поддержку Героев Соцтруда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой славы.

За счет перераспределения средств краевого бюджета увеличены ассигнования на благоустройство территорий муниципальных дошкольных организаций (32,8 млн рублей), капремонт муниципальных общеобразовательных организаций (69,3 млн рублей), на замену окон и системы отопления в школах-интернатах в Покровке и Кавалерово (9,6 млн рублей), на ремонт кровли в автомобильно-техническом колледже в Уссурийске и Промышленном колледже энергетики и связи во Владивостоке (всего 10,3 млн рублей). Также в корректировке предусмотрены средства на строительство жилых корпусов КГБУСО "Раздольненский психоневрологический интернат" и реконструкцию здания отделения сопровождаемого проживания для КГАУ СО "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью". 23,1 млн рублей будет использовано на строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села Новомихайловка и 32 млн рублей направлено на строительство крытого тренировочного катка в Уссурийске.

За счет поступивших средств федерального бюджета почти 720 млн рублей дополнительно поступит департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Значительно увеличены средства, выделяемые департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. 600 млн рублей за счет федеральных средств добавлены на ремонт автодороги Артем-Находка-Порт Восточный. Кроме того, за счет средств краевого бюджета дополнительно выделено финансирование на возмещение стоимости изымаемых объектов на территории ТОР "Надеждинская" при строительстве автодороги Зима Южная – Раздольное – Хасан (на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз). Также за счет перераспределения средств краевого бюджета увеличены расходы на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения на проектно-изыскательские работы по ремонту автодороги Хабаровск – Владивосток – село Баневурово (примыкание к комплексной жилой застройке мкр. "Радужный" в Уссурийском городском округе). Кроме этого, 50 млн рублей выделено на приобретение и установку на дорогах края 18 дополнительных комплексов фотовидеофиксации.

По департаменту жилищного строительства и топливным ресурсам увеличены субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях обеспечения инженерной инфраструктурой ТОР "Надеждинская" и ТОР "Михайловский".

На 124,4 млн рублей увеличены ассигнования департаменту лесного хозяйства. Эти средства пойдут на укомплектование пожарно-химических станций, закупку оборудования для выявления пожаров, поведение мониторинга пожарной опасности и тушение возгораний на землях лесного фонда.

В целом изменения коснулись 12 из 20 государственных программ Приморского края.