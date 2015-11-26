ЗС ПК: В решении проблемных вопросов губернатор может рассчитывать на поддержку парламента

Спикер Александр Ролик отметил работу, которая проводится Олегом Кожемяко по социально-экономическому развитию муниципалитетов

Председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Ключевым вопросом апрельского заседания Законодательного собрания Приморского края стал отчет губернатора Приморья Олега Кожемяко о деятельности краевой администрации за 2018 год. Глава региона дал развернутый анализ социально-экономической ситуации в крае и рассказал о проблемных вопросах и конкретных результатах работы краевых органов исполнительной власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Депутаты оценили отчет положительно. Они отметили, что акценты, расставленные в выступлении губернатора Приморского края на площадке Заксобрания, станут для депутатского корпуса важным ориентиром в законодательной деятельности.



Депутаты заслушали отчет губернатора Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Подобные отчеты — это важное событие в политической жизни Приморья, — отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик по итогам рассмотрения отчета. — Это возможность прямого общения парламентариев с главой исполнительной власти края, которая позволяет всем депутатам глубже осознать весь спектр стоящих перед государственной властью проблем, которые нам вместе предстоит решать".

Спикер краевого парламента отметил, что из отчета ясно, что глава региона хорошо информирован о происходящем в муниципальных образованиях, знает всю проблематику. У него сформирован вектор дальнейшего развития края.

"Обозначенные в отчете проблемные направления еще раз показали, что у главы Приморья Олега Кожемяко и нынешней администрации края есть понимание этих проблем. И, самое главное, есть четкое представление как их решать", — сказал он.



Глава Приморья Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Александр Ролик подчеркнул, что в решении проблемных вопросов глава края может рассчитывать на поддержку депутатского корпуса. Как это, например, было в конце прошлого года, когда совместными усилиями был принят целый блок социальных законов по беспрецедентной поддержке населения Приморского края, инициированных главой Приморья. И такая работа будет продолжена.

Спикер краевого парламента поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко за то, что он с момента вступления в должность главы края, сразу начал конструктивно работать с депутатским корпусом, провел встречи с фракциями.



Глава Приморья Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Считаю, что диалог, выстроенный между депутатами, лично главой края и администрацией Приморья, способствует решению стоящих перед нами задач, — также сказал Александр Ролик. — Особенно хочется отметить ту работу, которая проводилась и проводится губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по социально-экономическому развитию муниципальных образований. Все депутаты принимали участие в этой работе, включая выездные совещания. Надеюсь, что депутатский корпус и в дальнейшем будет привлекаться на подобные мероприятия, связанные с развитием территорий края и отдельных отраслей народного хозяйства. Мы настроены и готовы работать вместе с вами единой командой".