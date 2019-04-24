Больше не банк: Сбербанк меняет название

Компания позиционирует себя не только в сфере финансов
Экономика 10:50
Название банка. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк планирует сменить название. Компания намерена отказаться от слова "банк" и стать "экосистемой". Сообщают "Ведомости".
"Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер", — пишет газета "Ведомости".
Как сообщил изданию Герман Греф, Сбербанк стремится создать систему, которая бы охватила как можно больше сфер жизни, а не только финансы.
"Мы становимся технологической компанией, а не банком", — цитирует издание президента Сбербанка Германа Грефа.
В конце 2018 года Сбербанк купил домен sber.ru. На данный момент в экосистеме Сбербанка числятся порядка двух десятков компаний.
О подобной реформе задумываются в компании Олега Тинькова. Бизнесмен заявил, что "Тинькофф банк" может избавиться от слова "банк" в названии, поскольку компания, прежде всего занимается IT и по факту не является банком. "Мы хотим стать второй экосистемой", — написал в своей книге "Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире" Тиньков.

Жанна Оболенская

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