Россияне чаще всего жалуются на ОСАГО

Количество обращений по другим видам страхований ничтожно мало
Экономика 11:55

Абсолютное число обращений со стороны потребителей во Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составляют жалобы на ОСАГО. В 2018 году поступило почти 12 тысяч жалоб, рассказали РИА Новости в ВСС.

Большая часть этих жалоб (восемь тысяч) — это обращения по поводу КБМ, коэффициенту бонус-малус. Для его уточнения необходимо обращаться к базе данных Российского союза автостраховщиков (АИС РСА). Так, при несвоевременном сообщении о смене водительского удостоверения, КБМ по старому документу "не привязывается" к новому и необходимо уточнение страховой истории.

К собственно жалобам автостраховщики относят: несогласие с размером страхового возмещения, нарушение срока рассмотрения обращения, необоснованный отказ в выплате, по ПВУ (прямому возмещению убытков).

Количество обращений по всем остальным видам страхования в 2018 году составило всего 220 жалоб: на страхование жизни (17%), от несчастных случаев и болезней (14%), страхование выезжающих за рубеж (13%), страхование имущества физлиц (12%) и каско (10%).

С 1 апреля изменилась система расчета КБМ при определении стоимости ОСАГО. Теперь коэффициент присваивается каждому водителю раз в год, а если у него таких коэффициентов несколько, то браться в расчет будет самый низкий. Ранее КБМ рассчитывался в тот момент, когда автолюбитель приобретал новый полис. Эксперты высказывали РИА Новости мнение, что обновленная система поможет навести порядок и не допускать ошибок при расчете стоимости "автогражданки".

Егор Тараруев

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