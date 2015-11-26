Субсидированные авиабилеты можно оформить в офисах продаж агентов – «Аэрофлот»

Авиакомпания увеличила период для выкупа билета после бронирования до семи дней при условии, что перелет состоится не в ближайшую неделю

Самолет. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Авиакомпания "Аэрофлот" 22 апреля возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока. Компания обращает внимание, что авиабилеты можно оформить в офисах продаж агентов, где практически нет очередей, сообщает ИА PrimaMedia.

Возобновление продажи билетов по льготным тарифам на рейсы группы "Аэрофлот" стало возможным в связи с предоставлением авиакомпании дополнительного финансового лимита субсидий.

Право на перелёты в полтора-два раза дешевле обычной цены имеют студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Городские офисы собственных продаж "Аэрофлота" в Дальневосточном регионе работают по графику без выходных и перерывов на обед. Также оформить билеты можно в кассах авиакомпании, расположенных в аэропортах и в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.

"В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью (4-6 человек), что увеличивает время обслуживания. В обычные дни при обращении одного клиента чаще оформляются билеты не более чем на 1-2 человек, соответственно время обслуживания существенно ниже", — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" также увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Он составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. Такая мера принята для удобства клиентов.

Оформление билетов необходимо произвести по месту первоначального бронирования: в офисах авиакомпании при условии бронирования в call-центре или офисе "Аэрофлота", либо у агентов.