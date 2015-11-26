Диалог с морем и тайны Миллионки: гостей ЛиТРа ждут невероятные экскурсии

Участники фестиваля смогут совершить иммерсивные аудиопрогулки по Владивостоку вместе с любимыми писателями

Гостей ЛиТРа ждут невероятные экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри"

Научиться "говорить с морем" и разгадать тайны Миллионки в компании любимых писателей смогут участники фестиваля ЛиТР-2019(6+). Партнером фестиваля стал проект "Голос внутри" : эмоциональные и полные смыслом иммерсивные прогулки, открывающие Владивосток даже для его коренных жителей совершенно по-новому, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект "Голос внутри" является абсолютно новым видом активного отдыха для горожан и гостей города. Проект включает в себя три прогулки:

"Диалог с морем"(16+) — это философская прогулка, которая даст возможность научиться "говорить с морем". Участникам будет предложено надеть высокотехнологичные наушники, отправится в путешествие по набережным Владивостока, погрузиться в историю человека, который всю жизнь мечтал увидеть море, и стать частью разворачивающихся событий. "Диалог с морем" сочетает в себе развлечение, "интеллектуальный массаж", философский диалог, элементы уличного спектакля и полезную прогулку.

«Диалог с морем»(16+) — это философская прогулка, которая даст возможность научиться «говорить с морем». Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" Участникам будет предложено надеть высокотехнологичные наушники, отправится в путешествие по набережным Владивостока. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" «Диалог с морем» сочетает в себе развлечение, «интеллектуальный массаж», философский диалог, элементы уличного спектакля и полезную прогулку. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" 1 / 3

"Тени Миллионки"(12+). Миллионка – слово с сотней смыслов для жителей Владивостока. Китайский квартал прямо в центре портового города. С неповторимой историей, мифами и легендами. По сей день хранящий таинственную атмосферу двойной жизни и непрерывного течения времени. Вы сможете отправиться обратно во времени: услышать голоса улиц, почуять запахи рынка, поразиться узким дорожкам, испещряющим квартал. И конечно, прикоснуться к главной легенде – золоту Миллионки.

Китайский квартал прямо в центре портового города. С неповторимой историей, мифами и легендами.. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" Проект «Голос внутри» является абсолютно новым видом активного отдыха для горожан и гостей города. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" По сей день Миллионка хранит таинственную атмосферу двойной жизни и непрерывного течения времени. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" Эмоциональные и полные смыслом иммерсивные прогулки, открывающие Владивосток даже для его коренных жителей совершенно по-новому. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" Миллионка – слово с сотней смыслов для жителей Владивостока. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" 1 / 5

"Городские легенды"(6+) — истории легендарных людей, чьи нити судеб тесно переплелись с судьбой Владивостока. Романтиками они были или авантюристами? Почему встречать Солнце они желали только здесь, и нигде больше? Та мечта, что привела их сюда, сделала ли их счастливыми? "Городские легенды" познакомят с теми, кто не побоялся первыми проникнуть в самое сердце уссурийской тайги и оставить свой легендарный след в истории города Владивостока.

«Городские легенды»(6+) — истории легендарных людей, чьи нити судеб тесно переплелись с судьбой Владивостока. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" «Городские легенды» познакомят с теми, кто не побоялся первыми проникнуть в самое сердце уссурийской тайги. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" Научиться «говорить с морем» и разгадать тайны Миллионки в компании любимых писателей смогут участники фестиваля ЛиТР-2019. Фото: Предоставлено организаторами проекта "Голос внутри" 1 / 3

В дни фестиваля, 16-18 мая, научиться "говорить с морем" и разгадать тайны Миллионки можно будет в компании любимых писателей. Посмотреть расписание прогулок и приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.