До старта юбилейного сезона РДС-Восток осталось меньше месяца

В сезоне 2019 снова соберутся лучшие гонщики со всего Дальнего Востока, которые покажут мощное шоу

Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом

РДС сегодня — это главные соревнования по дрифту в России. По всей стране в соревнованиях Российской дрифт-серии принимают участие российские и зарубежные спортсмены. Почему же дрифт так популярен? В дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды пилотов происходят непосредственно перед трибунами. Почему же дрифт так популярен в приморском регионе? Просто мы больше других любим скорость и мощные автомобили.

На протяжении зимнего периода гонщики готовили свои автомобили, а с наступлением весны начали активно тренироваться. Первый этап РДС-Восток (0+) — это, пожалуй, самый долгожданный момент года. За зиму болельщики и спортсмены соскучились по соревнованиям, а потому одни готовы "ехать на все деньги", а другие, уверены, горячо поддержат спортсменов на пути к победе.

Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом 1 / 4

Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Находка, Петропавловск-Камчатский – такова на данный момент география участников. Пилоты из любого города страны ещё могут подать заявки на участие в РДС-Восток, а зрители уже могут приобрести билеты на большое автоспортивное событие.

Гоночный день выглядит следующим образом:

10.00 – тренировочные заезды (здесь пилоты подчас позволяют себе рисковать даже больше, чем во время боевых заездов)

11.30 – квалификационные заезды (по их результатам пилоты проходят в топ 16)

14.00 – парад пилотов, парные заезды ТОП 16, ТОП 8 и финальные парные заезды.

На соревнования РДС-Восток можно смело приезжать с друзьями или всей семьей. Дети до 7 лет в сопровождении родителей проходят на соревнования бесплатно. Вы можете не переживать, чем занять ребёнка во время дымных, зрелищных заездов, а себя во время технических перерывов. На "Примринге" работает детский "Ринго-парк" (0+), где ребёнок не заскучает, а в тусич-зоне расположен фудкорт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции, а также организованы развлечения от партнёров мероприятия.

Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом Открытие дрифт-сезона. Фото: предоставлено оргкомитетом 1 / 4

У самых смелых и азартных во время соревнований есть возможность выиграть аукцион дрифт-такси (12+), где водителем будет один из участников соревнований. Своего железного коня на время соревнований можно оставить на большой бесплатной парковке "Приморского кольца".

Соревнования РДС-Восток пройдут в этом году в трёх городах – Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Не пропустите открытие большого, юбилейного сезона РДС-Восток. Билеты можно приобрести онлайн на vl.ru.