Депутат ЗСПК Евгений Костюков - о перспективе создания муниципальных округов в Приморье

Парламентарий, являющийся председателем Приморского регионального отделения ВСМС, считает важным вовлекать в этот процесс население

Евгений Костюков (третий слева). Фото: предоставлено Е. Костюковым

Круглый стол на тему "Административно-территориальное устройство Приморского края: опыт и перспективы" в преддверии празднования Дня местного самоуправления был проведен во Владивостоке Законодательным собранием Приморского края совместно с администрацией Приморского края и Дальневосточным федеральным университетом, сообщает ИА PrimaMedia. По просьбе редакции председатель Приморского регионального отделения "Всероссийского Совета местного самоуправления", депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков рассказал о новшествах в области местного самоуправления.

18 апреля Государственной Думой РФ в третьем чтении был принят закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования — муниципального округа. В такие округа смогут объединяться несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.

Участники круглого стола, среди которых были депутат ГД РФ Владимир Новиков, первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, вице-губернатор Приморского края Антон Волошко, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, руководитель департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук, представители прокуратуры, главного управления юстиции, избирательной комиссии Приморского края, главы муниципальных образований, руководители и депутаты представительных органов муниципальных образований Приморья, обсудили вопросы целесообразности образования на территории Приморского края муниципальных округов и о разработке методических рекомендаций по преобразованию муниципальных образований.

— Приморский край стал пионером по обсуждению вновь принятого законопроекта, у которого есть и защитники, и противники. Дискуссия прошла довольно остро. На мой взгляд, вопрос об упрощении схемы муниципального деления стоит довольно давно. Это позволит сократить расходы местной администрации, депутатов, экономить бюджет. Также прекратится перекладывание ответственности с главы района на главу поселения, с главы поселения на главу района за уборку мусора, ремонт дорог, благоустройство. Переходный период для анализа ситуации и принятия решения на местах предусмотрен до 2025 года. Считаю важным вовлекать в этот процесс население, использовать положительные практики других регионов, и самое главное, за что переживают граждане, – при преобразовании не лишать людей льгот, которые предусмотрены для определенных категорий, проживающих в городской или сельской местности, — отметил депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель Приморского регионального отделения "Всероссийского Совета местного самоуправления" Евгений Костюков.

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