Мэрия Владивостока нашла новое применение зданию Примводоканала. Сотрудники вышли на пикет

У предприятия нет ни материальных ни технических возможностей для переезда в другое помещение

Здание Примводоканала на Некрасовской, 122. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока возвращает себе здание "Примводоканала", находящееся в муниципальной собственности. Предприятие попросили в кратчайшие сроки освободить помещение. Сотрудники "Примводоканала" утверждают, что переезд невозможен. В среду, 24 апреля, они вышли на пикет против выселения.

24 апреля на брифинге, посвященном земельным вопросам, первый вице-мэр Ольга Козерацкая сообщила, что новый отдел управления муниципальной собственности будет расположен на первом этаже здания по адресу ул. Некрасовская, 22, которое в настоящее время у мэрии арендует "Примводоканал". Новое подразделение с 1 мая будет исполнять переданные из края полномочия по распоряжению городской землей. Предполагается, что уже после майских праздников здесь смогут принимать первых заявителей на предоставление земельных участков.

Как сообщили в пресс-службе "Примводоканала", сегодня же, 24 апреля, в адрес предприятия поступило письмо с требованием освободить помещение. При этом договор аренды на это здание у "Примводоканала" с мэрией заключен до 2020 года. По словам представителя предприятия, такой переезд, тем более в кратчайшие сроки ни материально ни технически невозможен.

"На предприятии существует ряд помещений, которые перевезти практически невозможно — это потребует многомиллионных затрат и большого количества времени. Так, на 4 этаже располагается центральная диспетчерская служба, создание которой шло несколько лет и на это было потрачено несколько миллионов рублей. В центральную диспетчерскую со всех объектов предприятия в городе поступает на экраны информация и перевезти все это на другое место практически невозможно. То же самое с центральной лабораторией на втором этаже, которая была только два года назад аккредитована и именно по этому адресу. На ее создание также ушло несколько миллионов рублей. В ней есть ряд технического оборудования, которое просто физически нельзя выломать и перевезти. На втором этаже также есть технические архивы со статусом секретного объекта. На первом этаже располагается единое окно, которое было пять лет назад оборудовано и в которое приходят порядка трехсот граждан ежедневно", — сообщила пресс-секретарь "Примводоканала" Ольга Кудрявцева.

Сотрудники "Примводоканала" вышли на пикет на территории своего предприятия с требованием не выселять их из здания. В руках у работников организации были плакаты: "Водоканал выселяют", "Мэру водоканал не нужен!".

"Люди вышли на улицу, потому что они отдают себе отчет, что переезд угрожает стабильному водоснабжению и водоотведению города. Не будут оперативно решаться вопросы устранения аварий, которые десятками происходят ежедневно. Плюс это финансово очень затратное мероприятие, а "Примводоканал" и так находится в глубоком кризисе и просто не имеет средств на переезд. Также нет подходящего здания для переезда. В собственности нет таких помещений, где могли бы располагаться службы и куда могли бы приходить граждане", — подчеркнула Ольга Кудрявцева.

В настоящее время руководство Водоканала разрабатывает план действий в сложившейся непростой ситуации.

"Примводоканал" занимает здание на Некрасовской, 122 с момента его постройки в 1978 году. Здание специально строилось городом для нужд предприятия. В 2010 году Владивосток передал в собственность Приморского края предприятие вместе со всеми его сетями, но здание осталось муниципальным.