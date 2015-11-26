Селевой сход грунта на трассу в пригороде собрал "глухую" пробку в сторону Владивостока

В районе развязки Седанка - Патрокл работает бригада специалистов и техника (ФОТО)

Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Большая пробка в районе Седанки на трассе Де-Фриз – Патрокл существенно повлияла на утренний трафик во Владивостоке в четверг, 25 апреля. Движение на обычно свободном участке дороги оказалось осложнено селевым сходом грунта с ближайших косогоров. Расчисткой трассы уже занимаются специалисты, однако ремонтные работы еще больше затрудняют движение транспорта, сообщает ИА PrimaMedia.

Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В результате схода грунта, смешанного с талым снегом, и проведения восстановительных работ на объездной трассе, в районе Седанки была блокирована одна из двух полос. Для утреннего движения транспорта это ограничение оказалось существенным и поток транспорта быстро увяз в большом заторе в сторону города. По сообщениям очевидцев, в утренние часы 25 апреля на месте селевого схода ремонтные работы производились при участии двух единиц техники. За безопасностью следили и сотрудники полиции.

Как отмечают специалисты, ремонтные работы на этом участке трассы начались еще в среду, 24 апреля.

Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Причиной происшествия могло стать оттаивание грунтовых вод и весеннее потепление, в результате чего влажные грунтовые массы хлынули к дороге. Стоит отметить, что другие участки склона, находящиеся рядом с местом обвала, укреплены габионной сеткой. В этих зонах никаких движений грунта не наблюдается. Аварийный участок оказался лишен такой защиты.

Напомним, камнепады и обвалы сопровождают трассу Де-Фриз — Патрокл с самого начала ее появления. Так в 2102 году всего за несколько месяцев после ее открытия на трассе произошло несколько обвалов. Самые масштабные из них стали известны на всю страну, на них обратили внимание правоохранительные органы и чиновники всех уровней. А сообщения о мелких оползнях стали появляться практически после каждого дождя. Правда, в тот период причинами обвалов прежде всего называли суровую стихию и частые ливни.