За несколько часов работы сотрудники компании собрали около 8 тонн мусора на пляже в районе Моргородка

Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

Группа компаний ННК традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии. Существенной строкой расходов ее предприятий являются масштабные экологические программы, включающие в себя поддержание порядка и контроль за состоянием окружающей среды в регионах присутствия. Компания "ННК-Приморнефтепродукт", сеть АЗС с ярким логотипом которой хорошо известна жителям Дальнего Востока, не является исключением, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Проведение экологических субботников стало уже доброй традицией для сотрудников компании "ННК-Приморнефтепродукт". На протяжении многих лет несколько раз в год специалисты предприятия в полном составе выходят на уборку не только собственной территории, но и прилегающих участков в районе железнодорожного переезда и пляжа, делая город чище сверх зоны своей юридической ответственности.

Вот и нынешней весной дружная команда АО "ННК-Приморнефтепродукт", вооружившись метлами, граблями и пакетами, собралась для уборки Владивостока после зимы. Любимое место отдыха горожан – пляж в районе Моргородка – встретил горами мусора, накопившегося с прошлого сезона. Разовая посуда, бутылки и пакеты, забытые пледы и рыбацкое снаряжение, даже старые покрышки и автомобильные бамперы – отходы "культурного" отдыха горожан поражают своим разнообразием и гигантскими масштабами.

Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт" Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт" Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт" Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт" 1 / 4

Коллектив наводил порядок не только на пляже и вблизи кромки воды, но и в прилегающей парковой зоне. За несколько часов работы сотрудники компании собрали около 8 тонн мусора, с пляжа своими силами вывезено несколько грузовиков бытовых отходов.

"Когда видишь, сколько усилий твоя компания прилагает для улучшения экологической ситуации, начинаешь гордиться своим работодателем. Хочется поддержать все его инициативы и тоже внести вклад в общее дело. Поэтому на субботники всегда выходим в хорошем настроении, работаем от души! Уборка прилегающих к нефтебазе территорий, участие в общегородских субботниках – наш вклад в защиту окружающей среды в родном городе", — отмечают сотрудники "ННК-Приморнефтепродукт".



Экологический десант ННК-Приморнефтепродукт вышел на борьбу с мусором. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

Участок Транссибирской магистрали и побережье, находящиеся практически в центре Владивостока, можно сравнить с парадным подъездом – от того, насколько тот ухожен и чист, можно судить и о доме, и о его жильцах. Во многом обязывающий статус столицы Дальнего Востока, крупного туристического и делового центра АТР, накладывает целый ряд серьезных обязательств на руководство города, бизнес, общественность в части обеспечения комфортной городской среды, поддержания порядка и защиты экологии. Поэтому ежегодно сотрудники ННК облагораживают окружающую местность, чтобы жители и многочисленные гости могли наслаждаться великолепными видами, въезжая в город по железной дороге.

АО "ННК-Приморнефтепродукт" последовательно реализует комплексную программу экологических мероприятий. Очистные сооружения, которыми располагает Владивостокская нефтебаза сегодня, позволяют сократить до минимума влияние предприятия на окружающую среду. Компания расположена в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Эти действия дают результат: перелетные птицы, в том числе краснокнижные, выбирают для отдыха и откорма перед дальней дорогой на юг побережье у нефтебазы.



Сбор плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

В рамках реализации стратегии устойчивого развития Группы компаний ННК в текущем году объявлен запрос предложений по реконструкции очистных сооружений Владивостокской нефтебазы. Реализация нового проекта, как рассчитывают в ННК, позволит значительно повысить качество очистки стоков, попадающих в Первую речку и акваторию Амурского залива. А уже к своему 125-летнему юбилею в 2019 году предприятие полностью обновит очистные сооружения, преобразится и обретет визуально привлекательный внешний вид.