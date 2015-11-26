Вопросы реализации Послания президента РФ в регионах обсудили на совете законодателей РФ

Участие в заседании принял председатель Законодательного собрания Александр Ролик

Заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации и традиционной встрече президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей, которая состоялась в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, в преддверии Дня российского парламентаризма. Основной темой заседания Совета законодателей стали вопросы реализации Послания президента России в регионах и дополнительные меры по сокращению дифференциации субъектов Федерации по уровню их бюджетной обеспеченности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В ходе заседания было уделено особое внимание реализации задач в сфере социальной защиты населения, качественного образования, доступного здравоохранения, усилению мер государственной поддержки семей с детьми, определенных Посланием. Существенный вклад в решение этих задач должны внести органы государственной власти субъектов РФ.

Не случайно, по итогам заседания Совета законодателей регионам рекомендовано своевременно приводить законодательство субъектов в соответствие с федеральным в части реализации Послания.

В рамках национального проекта "Демография" требуется расширять практику оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на основании социального контракта, а также принять дополнительные меры по повышению результативности оказания такой помощи. Участники Совета законодателей также отметили, что повышение уровня и продолжительности жизни напрямую связано с качеством системы здравоохранения.

В целях реализации нацпроекта "Здравоохранение" рекомендовано ускорить разработку и издание нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" по вопросам оказания паллиативной помощи, проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих отмену установленного предельного возраста для участников программы "Земский доктор", рассмотреть возможность продления действия программы маткапитала до 2025 года, а также о расширить направления его использования.

О необходимости сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в субъекте РФ законодатели говорили в связи с реализацией национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

По итогам работы по законодательному обеспечению реализации Послания краевыми парламентами должны быть подготовлены и рассмотрены на заседаниях соответствующие доклады.

Ускорить принятие нормативной базы, необходимой для реализации национальных проектов, предложил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также обратил внимание на необходимость слаженной совместной работы с правительством, с региональными органами власти при реализации национальных проектов.

"Без этой слаженной работы мы просто не достигнем результатов, потому что законы, которые сегодня принимаются, все?таки в большинстве своем рамочные", — сказал он, добавив, что в этом ключе в дальнейшем должны также приниматься и региональные инициативы.

О том, что основная работа …по реализации национальных проектов, многих других наших программ ложится именно на субъекты Федерации, говорил на встрече с членами Совета законодателей президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Именно здесь, "на земле" решаются общенациональные задачи. Здесь формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят об эффективности власти и результативности принятых законов", — подчеркнул он.

Не случайно, большое внимание в выступлении главы государства было уделено вопросам укрепления каналов обратной связи с гражданским обществом, диалогу с людьми, наполнению информационных ресурсов законодательных органов, активному использованию возможностей парламентского контроля.

Об обеспечении максимально прозрачного и эффективного контроля при реализации нацпроектов говорила и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Председатель СФ также поблагодарила главу государства за постоянное внимание к работе Совета законодателей.

"Сегодня законодательное обеспечение выполнения Послания Президента и мониторинг реализации национальных проектов – приоритет для Федерального Собрания и всех региональных парламентов", — сказала она, озвучив ряд конкретных предложений по выполнению национальных проектов.

"Выступление президента России позволило сверить законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития страны, в том числе по конкретным национальным проектам", — отметил спикер председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Он также рассказал, что в настоящее время в депутатами краевого парламента по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко принят беспрецедентный пакет законов, которыми установлены совершенно новые краевые меры социальной поддержки тех категорий граждан, о которых говорилось в Послании: семей с детьми, многодетных семей, медицинских и педагогических работников.

Предусмотрено предоставление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также доплата для женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, установлен региональный материнский (семейный) капитал в случае рождения второго ребенка, предоставление выплат для многодетных семей для приобретения жилья и автомобиля", — подчеркнул Александр Ролик.

Увеличены нормативы питания школьников и учебных расходов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Установлены подъемные, льготы и дополнительные выплаты врачам, среднему медперсоналу и учителям. На своем заседании 27 марта краевые депутаты внесли очередные поправки в закон "О здравоохранении в Приморском крае", где отразили все изменения, предусмотренные на федеральном уровне в части оказания паллиативной помощи.

"На прошедшей накануне апрельской сессии краевого парламента мы продолжили расширение мер социальной поддержки. В частности, внесены изменения в закон Приморского края "О государственной социальной помощи в Приморском крае". Он предусматривает предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии без учета индексации размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты, произведенной в текущем году.

"Поставленные президентом страны задачи должны решаться в регионах, в связи с этим особую актуальность приобретает финансовая устойчивость субъектов федерации", — отметил спикер Заксобрания Приморского края. На заседании совета законодатели обсудили дополнительные меры по сокращению разрыва между субъектами страны по уровню их бюджетной обеспеченности и роль государственного аудита в реализации национальных проектов.

Как напомнила председатель СФ Валентина Матвиенко, финансовое обеспечение национальных проектов предполагает распределение трансфертов в пользу регионов на более комфортных условиях. Она выразила надежду, что такой подход принесет свои плоды. Она также подчеркнула, что "необходимо продолжать расширение налоговой базы региональных и местных бюджетов, как за счет своих возможностей, так и за счет федеральной поддержки".

Председатель СФ считает, что надо продолжить работу по совершенствованию подходов к распределению трансфертов, прежде всего, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. "Здесь важно учесть индивидуальные целевые показатели регионов, предусмотренные в рамках национальных проектов", — подчеркнула Валентинам Матвиенко.

Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета законодателей рассказал о мерах, которые кабинет министров принимает по финансовой обеспеченности регионов.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что нужно максимально выровнять экономический и налоговый потенциал всех субъектов РФ. Реализуемость этой задачи во многом зависит от качества и полноты стратегии пространственного развития регионов. Сенатор также подчеркнул, что особую значимость для субъектов Федерации приобрела предложенная президентом РФ Программа реструктуризации долгов с применением стимулирующих к развитию факторов.

В мероприятиях в рамках Совета законодателей и встрече с президентом РФ также приняли участие председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый заместитель председателя СФ Николай Федоров, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

В рамках работы в Совете законодателей спикер краевого парламента Приморья Александр Ролик также принял участие в работе комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, где были рассмотрены роль федерального закона "О противодействии коррупции" при принятии законодательных актов на федеральном и субъектовом уровне, а также состояние и проблемы действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности в РФ.