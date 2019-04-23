Находкинский «Порт Ливадия» как зеркало контрольно-надзорного беспредела

Кто с кем борется и с какой целью, продолжает разбираться ИА PrimaMedia

Для кого-то рядовая проверка может обернуться "черным" днем. Фото: ИА PrimaMedia

"Скверным анекдотом" можно было бы назвать казус "Порта Ливадия", о котором не так давно писала газета "Конкурент" в материале "Порт Ливадия" — жертва административного произвола или давления на бизнес?", если бы не выводы, озвученные на всероссийском совещании уполномоченных по защите бизнеса, которое проходит сейчас в Москве, — реформа контрольно-надзорной деятельности привела к парадоксальному результату: число проверок сократилось, зато наказывать предпринимателей стали чаще. Зачем, почему и кто от этого выигрывает, разбирается ИА PrimaMedia.

Напомним, в начале апреля 2019 года Роспотребнадзор по Приморскому краю приостановил деятельность ООО "Порт Ливадия" — в зоне влияния предприятия обнаружили превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Представитель стивидора пояснил "Конкуренту": в данном случае власти наказали того, до кого дотянулись руки.

"Нас закрывают не в первый раз, — прокомментировал генеральный директор ООО "Порт Ливадия" Василий Васильев. — Сейчас — под тем предлогом, что у соседей за сопкой концентрация загрязняющих веществ превысила ПДК. Данные замеры делались без участия представителей предприятия. Это что, подлог, провокация? Считаем, нужна была "жертва", возможность для проверяющих органов, в данном случае Роспотребнадзора, транспортной прокуратуры, администрации города, отчитаться о проделанной работе. Насколько знаем, на чиновников давят, снимают с работы. Возможно, вскоре Находку посетит президент — отсюда симуляция бурной деятельности".

По мнению представителей Роспотребнадзора, стивидорная компания ООО "Порт Ливадия" является источником загрязнения воздуха в Находке по ул. Астафьева, 13а. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Находкинский городской суд, исследовав материалы, назначил предприятию наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток.

"Подход к нам необъективный со стороны контролирующих органов. Такое впечатление, что "Порт Ливадия" хотят закрыть. По списку смотрят, кого можно наказать без большого ущерба для города в целом. Ведь если тронешь крупного стивидора — потом не оберешься проблем. Закупорится железная дорога — поток угля нельзя остановить. Другое дело у нас — объемы всего-то 14 вагонов в сутки. 70 человек, которые работают на предприятии, — это не тысяча, которые могут выйти на улицы. Власти боятся социального взрыва. К тому же у нас нет влиятельных покровителей, связей наверху", — считает директор "Порта Ливадия".

Необходимо отметить, что это не первый случай, когда в Находке приостанавливается деятельность угольных терминалов. По странному (или не странному) стечению обстоятельств, подобному наказанию подвергаются в основном представители регионального бизнеса. Доведенные до отчаяния стивидоры Находки были вынуждены написать открытое обращение к полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой вмешаться в ситуацию, при которой контрольно-надзорные органы могут стать инструментом решения хозяйственных споров и обеспечения грузооборота в интересах крупных компаний. Портовики опасаются, что инициированные контролирующими органами поправки в административный кодекс, предписывающие останавливать работающие предприятия на 90 дней, приведут к социальному взрыву в Находке.

Надо сказать, что краевые власти это понимают. Не так давно губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью известному российскому писателю и публицисту Александру Проханову "Ногою твердой стать в Приморье" сказал: "Надо также осознавать, что Приморье для страны — это ворота выхода. На всю страну звучала проблема порта Находки — уголь, пыль… Сейчас этот вопрос решается: с пылью достаточно эффективно борются. Самое простое было бы, когда вопрос этот прозвучал на всю страну, — рубануть, закрыть, прекратить погрузку угля, и вот ты уже красивый, хороший… Кто-то пользуется ситуацией в период выборов, ничего не предлагая в качестве альтернативы. А кто подумает о 5,5 тысяч докеров с членами их семей? Где они будут работать и как жить? А ведь это в общей сложности 20—25 тысяч человек, живущих за счет порта, плюс обслуживающий персонал. Но, помимо этого, за ними стоят десятки тысяч людей: шахтеры Кузбасса, остальной части Сибири, которым нужен выход их продукции через наш порт. Да, это тоже наша забота, забота власти, чтобы урегулировать работу. И реагировать надо всесторонне: и о жителях думать, и о тех, кто работает на этих предприятиях".

Тем не менее, реформа контрольно-надзорной деятельности в стране продолжается, приводя к поистине парадоксальному результату: число проверок сократилось, зато штрафовать предпринимателей стали чаще. Такой вывод был озвучен на всероссийском совещании уполномоченных по защите бизнеса, которое проходит сейчас в Москве (подробнее – в материале "Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза", опубликованном в "Ведомостях").

При этом большинство ведомств не раскрывают информацию о числе рейдов, административных расследований и других механизмов, позволяющих привлекать предпринимателей к ответственности без проведения проверок. Но сравнение данных Минэкономразвития, судебной статистики и Росстата позволяет говорить о том, что в практике Роспотребнадзора до 25% административных производств возбуждалось не по итогам проверок, у Росприроднадзора и Росалкогольрегулирования этот показатель – более 60%, у ФАС России – до 70%. Полностью искоренена такая практика только в МЧС.

Для снижения административного давления у контролеров в 2016 году появилась возможность выносить в качестве первого наказания по итогам проверки предупреждения вместо штрафа. Однако системно применяет такой механизм только МЧС. А вот у МВД, например, этот показатель составляет от 0 до 9%.

По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Алексея Пухова, его ведомство сейчас согласовывает лишь около 3% проверок, поскольку "каждая отрасль пытается выскочить из-под надзора". Например, сейчас с прокурором следует согласовывать не только проверки, но и плановые закупки. Но вот Роспотребнадзор утверждает, что должен не согласовывать, а лишь уведомлять. Невозможно оказалось добиться от контролеров и систематизации действующих требований в виде специального справочника, признался Пухов: за эту работу отвечает Минэкономразвития, но там не справляются – приходится обращаться в правительство.

В общем поговорка "закон что дышло" применительно к российскому бизнеса не утратила свою актуальность.

А что Приморье? Как следует из отчета бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной, анализ обращений и встреч уполномоченного с предпринимателями показал, что в настоящее время наибольшую актуальность имеют вопросы, связанные не с количеством проверок, а количеством предъявляемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий требований и запрашиваемых документов. Также предприниматели жалуются на высокие штрафы и двойные санкции в случае привлечения юридических и должностных лиц за одно и то же правонарушение.

В соответствии с данными, предоставленными уполномоченному органами прокуратуры, федеральными и региональными исполнительными органами власти, в прошлом году в отношении бизнеса было проведено свыше 26,7 тысячи проверок. То есть контрольным мероприятиям подвергался практически каждый четвертый субъект предпринимательской деятельности, при этом в 6 из 10 "визитов" были выявлены правонарушения.

— Проблема фискальной нагрузки на бизнес – действительно вопрос актуальный, многие предприниматели действительно в той или иной форме высказывают свое недовольство существующим положением дел и тем фактом, что административное давление на них не снижается, — прокомментировал председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко.

По его мнению, дело в том, что на уровне многих контрольных органов продолжает негласно действовать "палочная" система оценки их результативности, в рамках которой именно административные дела являются одним из показателей. Для того, чтобы привлечь компанию или индивидуального предпринимателя к административной ответственности совсем не обязательно проводить проверку – достаточно большое количество составов административных правонарушений может возникнуть и без этого.

— Это, к примеру, не предоставление или несвоевременное предоставление какой-то информации или сведений, неисполнение предписания или несвоевременная оплата ранее наложенного административного штрафа и так далее. Кроме того, насколько нам известно, некоторые государственные контролирующие органы возбуждают административные дела по фактам различных мероприятий удаленного контроля, не являющихся юридически проверками – это различные замеры и измерения и так далее. Поэтому шанс получить штраф у бизнеса есть и без проведения в отношении него проверки. Да и сами проверки могут проводиться дистанционно, документарно – то есть без взаимодействия с проверяемым лицом, — сказал Тимченко.

По мнению собеседника агентства, что ключ к решению проблемы – более активная работа бизнес-омбудсменов на региональном уровне, а также политика властей региона, направленная на создание для бизнеса максимально удобных условий, к примеру, когда в отношении большинства добропорядочных компаний будет действовать презумпция правомерного поведения – то есть без достаточных на то оснований никто не вправе планировать и проводить в отношении них проверки.

— Факты недостаточно обоснованных проверок и привлечения предпринимателей к административной ответственности для создания статистики должны быть предметом заслушиваний на уровне губернатора и соответствующих выводов – тогда и фактов таких будет меньше, — подчеркнул эксперт.

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