Великому угольному переделу в Находке быть?

Региональные компании, занимающиеся угольной перевалкой, написали письмо полпреду Трутневу с просьбой о защите

Находка опять в центре событий. Фото: ИА PrimaMedia

Руководители стивидорных компаний Находки написали открытое обращение к Полномочному Представителю Президента РФ Юрию Трутневу с просьбой вмешаться в ситуацию, при которой контрольно-надзорные органы могут стать инструментом решения хозяйственных споров и обеспечения грузооборота в интересах крупных компаний. Портовики опасаются, что инициированные контролирующими органами поправки в административный кодекс, предписывающие останавливать работающие предприятия на 90 дней, приведут к социальному взрыву в Находке, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению стивидоров, наказания за нарушения уже и так несоразмерны – порт закрывают за формальные нарушения в документах или отключенные водяные пушки (по странному совпадению, проверка приходит именно в тот период, когда в городе отключено водоснабжение). Стивидоры уверены, что новые поправки в административный кодекс носят коррупциогенный фактор и способствуют сведению счетов. Тревожные прецеденты уже есть – остановлен порт Ливадия на 14 суток, прекращена деятельность тыловой площадки резидента Свободного порта на ул. Промышленная в промышленной зоне более чем в километре от жилых домов, поводом послужили формальные упущения в документах.

"Подход к нам необъективный со стороны контролирующих органов. Такое впечатление, что "Порт Ливадия" хотят закрыть. По списку смотрят, кого можно наказать без большого ущерба для города в целом. Ведь если тронешь крупного стивидора — потом не оберешься проблем. Закупорится железная дорога — поток угля нельзя остановить. Другое дело у нас — объемы всего-то 14 вагонов в сутки. 70 человек, которые работают на предприятии, — это не тысяча, которые могут выйти на улицы. Власти боятся социального взрыва. К тому же у нас нет влиятельных покровителей, связей наверху", — сообщил Василий Васильев, директор "Порта Ливадия".

В связи с этим уместно вспомнить высказывание уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова: "К сожалению, давление на бизнес остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% — это обращения, связанные именно с уголовным преследованием. Таких обращений на федеральном уровне у нас 3876, сегодня в работе 326 одновременно обращений, которыми мы занимаемся".

— Я последние 5 лет занимаюсь проблемой перевалки угля в городе Находка, я сама как портовик знаю, что такое работа порта. Я всегда категорически выступала против закрытия портов и вообще любых предприятий. Это – семьи, люди, зарплаты, это очень плохо влияет на экономику и социальную сферу. Порты Находка – это единый организм, который обеспечивает экспорт российского угля, как только сбой возникнет в одном звене, мы можем получить остановку шахт. За последние 3 года ситуация коренным образом изменилось, внедрены современные технологии, вложено стивидорами ежегодно по 3 млрд рублей в экологические мероприятия, я лично была на угольных терминалах и вижу как меняется ситуация, — сказала корр. ИА PrimaMedia член Совета Федерации от Приморского края, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, портовик с 30-летним стажем Людмила Талабаева. – Сама общалась со стивидорами в Находке, знаю их проблемы и о том давлении, которое на них оказывают. Как я считаю, наказание должно быть соизмеримым тому нарушению закона, которое в реальности допускает тот или иной стивидор. Грести всех под одну гребенку недопустимо. Если обнаруживается нарушение, которое можно устранить, нужно, чтобы оно устранялось.



Людмила Талабаева. Фото: ИА PrimaMedia

Президент в последнем послании Совету Федерации призывал чиновников прекратить давление на бизнес, дать ему спокойно дышать и спокойно работать, напомнила собеседница агентства.

— Вообще-то президент поставил перед отраслью задачу по увеличению экспорта угля. А если мы позакрываем все порты на Дальнем Востоке, что нам делать с шахтами Кузбасса? Тоже закрыть? Посмотрите, что стало с Партизанском после того, как там закрыли шахты. Город стал депрессивным, все жители ездят на работу в Находку. А если еще и в Находке все позакрывается? Это чревато, прежде всего, социальным взрывом.

И еще на один важный момент стоит обратить внимание. По мнению портовиков, крупные федеральные игроки готовы с помощью правоохранительных структур закрыть все местные порты, чтобы обеспечить себе беспрепятственный доступ к железной дороге.

— Понятно, что большие проблемы на железной дороге, что идут манипуляции некоторыми крупными компаниями, идет манипуляция общественным мнением, я разбиралась с обращениями граждан, контролирующие органы не могут не знать, что часть обращений инициирована крупными федеральными игроками, что это – технологии манипуляции, обращения жителей используют в своих целях федеральные порты для того, чтобы получить приоритеты по отправке грузов. Я как портовик с 30-летним стажем могу сказать, что оказывается давление только на местных стивидоров. И я вижу, что контролирующие органы предвзято относятся к нашим портам, — сказала Людмила Талабаева. — Президент Владимир Путин, выступая на коллегии генпрокуратуры, отметил, что нельзя допускать, чтобы силовой блок участвовал в спорах хозяйствующих субъектов, чтобы использовалось давление на бизнес и закрытие предприятий служило преференциям тем или иным компаниям.

По мнению депутата Законодательного собрания Приморского края Дмитрия Новикова, все вопросы, касающиеся закрытия предприятий, требуют тщательного подхода.



Дмитрий Новиков. Фото: ИА PrimaMedia

— Насколько я знаю, недавно краевой суд принял решение о закрытии перевалочной базы в одном из портов Находки, где работало 150 человек. И что им сейчас прикажете делать? По логике, собственник должен любо отправить этих работников в неоплачиваемые отпуска, либо вовсе уволить. А у каждого из этих людей есть семьи. Получается, без средств к существованию остается примерно 500 человек. Именно подобные вещи, на мой взгляд, являются причиной того, что в Приморье постоянно ухудшается демографическая ситуация. Потому что если человеку негде работать, он уезжает из края, — отметил депутат. – Поэтому я понимаю, почему стивидорные компании Находки обращаются к полпреду президента в ДФО. Казалось бы, это история экономическая, но она же превращается в геополитическую, потому что чем меньше людей населяют территорию Приморского края, тем больше опасности для государства. По-моему, в данном случае со стороны полпредства необходимо очень тщательно изучить эту историю и вмешаться в нее.

Председатель Приморского регионального отделения Союза журналистов Виктор Суханов отметил, что, говоря о комплексном развитии территории Находкинского городского округа, абсурдно выглядят попытки отдельных игроков рынка и контролирующих структур искусственно нагнетать негативную повестку для решения своих тактических задач и имитации работы перед начальством.



Виктор Суханов. Фото: ИА PrimaMedia

— В любой сфере необходимо находить баланс интересов общества, бизнеса и государства, сейчас же, на мой взгляд, на интересы бизнеса зачастую закрывают глаза. Благодаря целенаправленной травле в информационном пространстве стивидоры стали своеобразным громоотводом, на которых норовит списать свои проблемы практически любой, будь то электоральная обстановка, неразвитость городской среды или качества жизни в целом, — сказал он.

Роль портов в жизни города трудно недооценить, вокруг них в Находке верится буквально всё, они являются ее драйвером и обеспечивают рабочими местами и налоговыми доходами. С помощью административных методов можно порушить эти экономические механизмы, но кому от этого станет легче? Явно, не государству или жителям города.

— Негативно влияет подобный информационный фон и на привлечение инвестиций. Государственные структуры бьются над созданием благоприятного имиджа территории, а одним неловким движением регулятора все эти усилия обнуляются. Это недальновидность, которая бьет по государственным интересам и ставит под угрозу рост экономики и дальнейшее развитие региона, — отметил Виктор Суханов.